Endlich! FC Bayern wird Millionen-Flop los

Seit Wochen auf der Suche nach einem Abnehmer

Dabei hatte sich der FC Bayern lange um Palhinha bemüht. Schon 2023 sollte der damals von Thomas Tuchel gewünschte Mittelfeld-Abräumer nach München kommen. Der Deal platzte allerdings auf der Zielgeraden. Ein Jahr später holten die Bayern den Portugiesen schließlich doch vom FC Fulham. Zum erhofften Durchbruch kam es aber nicht. Auch unter Trainer Vincent Kompany spielte Palhinha zuletzt keine Rolle mehr. Eberl und Co. waren deshalb bereits seit Wochen auf der Suche nach einem Abnehmer.