Endlich! FC Bayern wird Millionen-Flop los

Das Kapitel Joao Palhinha beim FC Bayern ist endgültig beendet. Der deutsche Rekordmeister verkauft den 31-Jährigen an Benfica Lissabon und muss dabei einen gewaltigen Wertverlust hinnehmen.
Am Mittwoch machten beide Klubs den Transfer offiziell. Palhinha kehrt in seine Heimatstadt Lissabon zurück und unterschreibt bei Benfica einen Vertrag bis 2030. Auch die finanziellen Details legten die Portugiesen offen: 14 Millionen Euro Ablöse werden fix an den FC Bayern überwiesen, weitere fünf Millionen Euro können durch Bonuszahlungen dazukommen.
Bayern macht deutliches Minus
Für die Münchner ist das ein bitteres Geschäft. Erst vor zwei Jahren hatten sie mehr als 50 Millionen Euro an den FC Fulham überwiesen, um Palhinha in die Bundesliga zu holen. Sportlich konnte der defensive Mittelfeldspieler die hohen Erwartungen jedoch nie erfüllen. „Wir haben mit Joao Palhinha seine Situation beim FC Bayern offen besprochen und dann einen Weg gefunden, auf den wir uns alle verständigen konnten“, erklärte Sportdirektor Max Eberl zum Abschied.
Palhinha selbst habe schließlich die Entscheidung für die Rückkehr nach Portugal getroffen. „Er hat sich dafür entschieden, seine Karriere in seiner Heimat fortzusetzen. Wir danken ihm für seine Zeit beim FC Bayern und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute“, so Eberl weiter.
Seit Wochen auf der Suche nach einem Abnehmer
Dabei hatte sich der FC Bayern lange um Palhinha bemüht. Schon 2023 sollte der damals von Thomas Tuchel gewünschte Mittelfeld-Abräumer nach München kommen. Der Deal platzte allerdings auf der Zielgeraden. Ein Jahr später holten die Bayern den Portugiesen schließlich doch vom FC Fulham. Zum erhofften Durchbruch kam es aber nicht. Auch unter Trainer Vincent Kompany spielte Palhinha zuletzt keine Rolle mehr. Eberl und Co. waren deshalb bereits seit Wochen auf der Suche nach einem Abnehmer.
Für Palhinha schließt sich damit zumindest geografisch ein Kreis. Der 31-Jährige wurde in Lissabon geboren, seine Karriere begann allerdings ausgerechnet beim großen Benfica-Stadtrivalen Sporting. 2022 zog es ihn von dort zum FC Fulham nach England. Die vergangene Saison verbrachte Palhinha schließlich auf Leihbasis bei Tottenham Hotspur. Nun ist seine Zeit beim FC Bayern endgültig vorbei ...
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