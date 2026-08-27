Neues Workout: Diese Stellen werden oft vergessen

Heute wird bei Philipp bewegt gezielt an den kleinen, aber wichtigen Stellen gearbeitet: Nacken und Handgelenke stehen im Fokus. Mit einfachen Übungen bringt Philipp euch in Bewegung und zeigt, wie ihr eure Mobilität verbessern könnt. Unterstützung bekommt er dabei kurz von einer neuen Trainingspartnerin.