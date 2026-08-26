„Blacky“ ließ über den Sommer die Muskeln spielen

Die „Krone“ besuchte Marco Schwarz in seiner Heimat – wo der Ski-Star ab sofort als Namensgeber eines „Mountainbike-Trails“ fungiert. Außerdem sprach der Kärntner, der über den Sommer ordentlich an Muskelmasse zugelegt hat, über seine bisherige Vorbereitung und das Thema Slalom-Zukunft.
„Ich habe mich“, grinst Marco Schwarz, „gleich einmal verfahren – jetzt warte ich noch auf die Beschilderung, aber sonst ist er sehr cool. Mit Sprüngen, die ich mir auch zutraue.“ Womit er den neuen, rund eine viertel Million Euro teuren und etwa vier Kilometer langen Mountainbike-Trail auf 1.340 Metern, hoch oben über Bad Kleinkirchheim, meint. Der morgen feierlich eröffnet wird, den Namen „Marco Schwarz Trail“ tragen wird. „Das ist eine große Ehre für mich“, grinst der 31-Jährige, der gestern beim „Krone“-Termin erstmals Probe fuhr. Und stolz ist: „Ich habe hier in Bad Kleinkirchheim das Skifahren gelernt, cool, wenn die Verbindung weiter vertieft wird.“ Wie er es anlegen wird? „Mit Hirn und Vernunft – aber es darf ruhig schnell dahingehen.“
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