Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

1413 Tage im Amt

Giorgia Meloni steht kurz vor historischer Marke

Außenpolitik
27.08.2026 09:50
Giorgia Meloni schafft gerade etwas, dass seit 1946 niemand mehr zustande gebracht hat.
Giorgia Meloni schafft gerade etwas, dass seit 1946 niemand mehr zustande gebracht hat.(Bild: AFP/ALBERTO PIZZOLI)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Höchstens sechs Monate, dann sei Schluss – so lauteten nach Giorgia Melonis eigener Erinnerung die Prognosen für ihre rechte Regierung. Seither wurde die Italienerin von Polit-Magazinen zur mächtigsten Person Europas gekürt und erreicht eine historische Marke.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Die Finanzkrise werde kommen, Italien auf internationaler Bühne komplett isoliert sein. Nun folgt eine historische Pointe: Am 4. September wird die Regierung von Italiens Ministerpräsidentin länger ununterbrochen im Amt sein als jedes andere Kabinett seit der Gründung der Republik 1946.

„Und dann sind sie alle schweißgebadet aufgewacht“, spottete die italienische Ministerpräsidentin schon vor knapp zwei Jahren über jene, die ihrer Regierung damals ein schnelles Ende prophezeiten. Anfang September werden 1413 Tage seit der Vereidigung ihrer Mitte-rechts-Koalition am 22. Oktober 2022 vergangen sein. Damit löst sie Silvio Berlusconis zweite Regierung als bisher langlebigste ab. Berlusconi regierte von 2001 bis 2005 ganze 1412 Tage.

Meloni brachte Italien Stabilität
Die 49 Jahre alte Meloni und ihre Koalition aus drei rechten und konservativen Parteien haben geschafft, was ihren Vorgängern selten gelang: Sie sorgen für Stabilität. Seit 1946 gab es 68 Regierungen, sie hielten im Schnitt nur 13 Monate.

Meloni ist dafür bekannt, dass ihr regelmäßig die Gesichtszüge entgleisen ...
Meloni ist dafür bekannt, dass ihr regelmäßig die Gesichtszüge entgleisen ...(Bild: Krone KREATIV/REUTERS/Manon Cruz, REUTERS/Yves Herman)

Melonis Rekord betrifft allerdings nur die ununterbrochene Amtszeit eines einzelnen Kabinetts. Rechnet man mehrere Regierungen desselben Ministerpräsidenten zusammen, bleibt Berlusconi mit mehr als neun Jahren an der Spitze. Meloni steht in dieser Rangliste derzeit auf Platz sieben.

Früher „gefährlichste Frau Europas“
Die Politikerin und ihre Partei Fratelli d‘Italia inszenieren dies als großen Erfolg. Und tatsächlich kann Meloni auf eine aus ihrer Sicht ordentliche Bilanz verweisen: Seit fast vier Jahren regieren ihre Fratelli mit der Lega und Forza Italia durchaus stabil. Trotz Reibereien vor allem zwischen Lega und Forza Italia hält die Koalition. In den Umfragen liegt Meloni mit ihrer Fratelli bei etwa 27 Prozent und damit klar vor allen anderen Parteien.

Lesen Sie auch:
Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hat jetzt eingeräumt, dass sie sich die ...
Verhältnis abgekühlt
Meloni stellte es sich mit Trump einfacher vor
21.08.2026
Justiz-Referendum
Meloni muss erste schwere Niederlage verdauen
24.03.2026

Außerhalb Italiens ist ihre Regierung keineswegs isoliert. Entsprechende Befürchtungen haben sich nicht bewahrheitet. Kurz vor der Wahl im Herbst 2022 titelte das Magazin „Stern“ mit Blick auf Meloni: „Die gefährlichste Frau Europas“. Auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagte damals, wenn die Dinge „in eine schwierige Richtung“ gingen, habe die EU „Instrumente“.

Immer wieder wurden damals die Wurzeln ihrer Partei erwähnt, Meloni selbst wurde als Postfaschistin bezeichnet. Die Fratelli sind eine Nachfolgepartei des 1946 von Getreuen des faschistischen Diktators Benito Mussolini (1883-1945) gegründeten neofaschistischen MSI (Movimento Sociale Italiano).

Im Wahlkampf gab sich Meloni radikal und kritisierte die EU, suchte die Nähe zur extremen Rechten in Europa und gerierte sich als Traditionalistin. „Ich bin Giorgia, ich bin eine Frau, ich bin eine Mutter, ich bin Italienerin, ich bin Christin“, ist ihr bekanntester Ausspruch. Nach der Trennung von ihrem langjährigen Partner erzieht sie ihre neun Jahre alte Tochter allein.

Meloni hat nach ihrem Amtsantritt jedoch einen pragmatischen Weg eingeschlagen. In Europa positioniert sie sich als verlässliche Partnerin und verfolgt einen klaren Kurs an der Seite der Ukraine. Vom Magazin „Politico“ wurde sie zwischenzeitlich zur mächtigsten Persönlichkeit Europas gekürt.

Früher von den europäischen Partnern belächelt als Land der instabilen und kurzlebigen Regierungen gilt Melonis Italien und ihre Regierung im Vergleich zu anderen EU-Ländern mittlerweile als Hort der Stabilität. Inzwischen hat die Politikerin seit ihrem Amtsantritt fünf französische und vier britische Premierminister erlebt – und auch zwei deutsche Bundeskanzler.

Es gibt auch Schattenseiten
Doch ausgerechnet in den Wochen vor dem Rekord zeigen sich Risse. Außenpolitisch hat Melonis einst enges Verhältnis zu US-Präsident Donald Trump einen herben Dämpfer bekommen. Die beiden stritten auf offener Bühne.

Auch in der Innenpolitik musste Meloni zuletzt Rückschläge einstecken. Eines ihrer Prestigeprojekte scheiterte im März: In einem Referendum lehnten die Italiener ihre Justizreform ab. Es war Melonis erste große politische Niederlage. Der zweite Rückschlag folgte wenige Monate später: Sie verlor eine Abstimmung im Parlament für eine von ihr vorangetriebene Wahlrechtsreform.

Meloni und Trump stritten sich zuletzt öffentlich.
Meloni und Trump stritten sich zuletzt öffentlich.(Bild: AP/Evan Vucci)

Hinzu kommt nun ein Gegner von noch weiter rechts: Der Ex-General Roberto Vannacci fordert mit seiner Partei Futuro Nazionale die Regierung offen heraus. Vannacci fiel mit homophoben und rassistischen Äußerungen auf – und inszeniert sich gerne als römischer Kaiser. In Umfragen liegt die Partei bei sieben Prozent und könnte bei den nächsten Wahlen zum entscheidenden Faktor im rechten Lager werden.

Ceuta-Krise nutzte Meloni als Plattform
Meloni reagiert auf die Konkurrenz nervös. Die Ankunft Zehntausender Migranten in Spaniens Nordafrika-Exklave Ceuta im August nutzte sie zur Profil-Schärfung beim Thema Migration und kündigte „gezielte Grenzkontrollen“ an.

Kritiker werteten dies mit Blick auf Vannacci allerdings als innenpolitisch motivierte Symbolpolitik. Denn zu keinem Zeitpunkt gab es Hinweise, dass die Migranten in Ceuta überhaupt nach Italien weiterreisen wollten. Für ihre Profilierung nahm Meloni Spannungen mit dem EU-Partner Spanien in Kauf.

Ob die jüngsten Risse Melonis Regierung tatsächlich gefährlich werden, muss sich zeigen. Ihr nächstes großes Ziel liegt aber bereits vor ihr: Hält die Koalition bis zur im kommenden Jahr geplanten Parlamentswahl, hätte Meloni als erste Regierungschefin seit 1946 eine komplette Legislaturperiode ohne Regierungswechsel durchgehalten. Der nächste Rekord also.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Außenpolitik
27.08.2026 09:50
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Am 7. September wird das neue Schuljahr in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland beginnen ...
Kopftuchverbot etc.
Das ändert sich für Schüler ab September
Jesus trifft Hip-Hop
Dieser Wiener Rapper hat eine besondere Mission
Europaministerin Claudia Bauer (ÖVP) sieht Einsparpotenzial bei den Strukturen der EU.
Sieht Einsparpotenzial
Bauer: „Wir sollten EU-Strukturen entschlacken“
Island hat bereits 2009 einen Antrag auf die Mitgliedschaft in der EU gestellt, dann aber doch ...
EU-Beitritt
Isländer stimmen über Verhandlungen mit Brüssel ab
Trumps Entourage: Stabschefin Susie Wiles, die scheidende Pressesprecherin Karoline Leavitt, ...
Krone Plus Logo
Sie kommen und gehen
Macht, Loyalität & Skandale: Trump und die Frauen
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Niederösterreich
Promiarzt stirbt bei Flugzeugkollision in NÖ
212.363 mal gelesen
Für die beiden Piloten kam jede Hilfe zu spät.
Innenpolitik
Marie ist da! Kanzler Stocker ist im Babyglück
160.718 mal gelesen
Kanzler Christian Stocker (ÖVP) beendete am Dienstag seine Sommertour quer durch Österreich.
Außenpolitik
„Wenn die FPÖ in Österreich gewinnt, dann …“
149.498 mal gelesen
Die AfD-Chefin beim Interview über den Dächern Wiens
Kolumnen
Was uns bei blauer Kanzlerschaft blüht
2041 mal kommentiert
Was die FPÖ wirklich vorhat – wir werden es wohl bald erleben.
Innenpolitik
Kanzleramt nimmt Freiheitliche Jugend ins Visier
1888 mal kommentiert
Die FPÖ-Jugendorganisation wird für Parteichef Herbert Kickl immer mehr zur Belastung.
Conference League
Traum geplatzt! Rapid verliert irren Quali-Krimi
654 mal kommentiert
Der SK Rapid scheiterte in der Conference-League-Quali an Heart of Midlothian.
Mehr Außenpolitik
1413 Tage im Amt
Giorgia Meloni steht kurz vor historischer Marke
Einen Monat nach Krise
Ceuta-Kommando soll Abschiebungen beschleunigen
Vor Militärgericht
Prozess gegen Drahtzieher von 9/11 2028 geplant
Geheime Russland-Reise
CIA-Chef warnte Moskau vor Angriff auf NATO-Land
„Krone“-Kommentar
Babler schmerzbefreit durch die tiefsten Täler
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf