Giorgia Meloni steht kurz vor historischer Marke

Früher „gefährlichste Frau Europas“

Die Politikerin und ihre Partei Fratelli d‘Italia inszenieren dies als großen Erfolg. Und tatsächlich kann Meloni auf eine aus ihrer Sicht ordentliche Bilanz verweisen: Seit fast vier Jahren regieren ihre Fratelli mit der Lega und Forza Italia durchaus stabil. Trotz Reibereien vor allem zwischen Lega und Forza Italia hält die Koalition. In den Umfragen liegt Meloni mit ihrer Fratelli bei etwa 27 Prozent und damit klar vor allen anderen Parteien.