Züge können in St.Pölten nicht stehen bleiben

Bahn-Chaos am Donnerstagmorgen auf der Weststrecke: Eine Stellwerkstörung sorgt derzeit für massive Verzögerungen. Bis mindestens 11 Uhr sind keine Zugfahrten möglich.
Wieder ein bitterer Tag für Pendler und Reisende: in Tullnerfeld mussten viele Fahrgäste bereits aussteigen. „Derzeit können keine Züge in St.Pölten halten“, so die Durchsage der ÖBB. Grund sei eine Stellwerksstörung am Bahnhof in St. Pölten. Auch der Fernverkehr wartet vorerst die Sperre ab. Für S-Bahnen und Regionalzüge wurde ein Schienenersatzverkehr zwischen St. Pölten Hbf und Loosdorf bei Melk angefordert.
Die ÖBB warnen vor erheblichen Verzögerungen. Fahrgäste sollten in diesem Bereich derzeit mit bis zu 60 Minuten zusätzlicher Reisezeit rechnen.
Busse als Ersatzverkehr
Für Ersatzverkehr, der auch in St. Pölten stehen bleiben kann, sei ab 10 Uhr gesorgt, jedoch: „Das Platzangebot in den Bussen ist begrenzt“, heißt es für die täglich stark frequentierte Strecke. Die ÖBB empfehlen daher, wenn möglich, auf alternative Reisemöglichkeiten auszuweichen.
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