Züge können in St.Pölten nicht stehen bleiben

Wieder ein bitterer Tag für Pendler und Reisende: in Tullnerfeld mussten viele Fahrgäste bereits aussteigen. „Derzeit können keine Züge in St.Pölten halten“, so die Durchsage der ÖBB. Grund sei eine Stellwerksstörung am Bahnhof in St. Pölten. Auch der Fernverkehr wartet vorerst die Sperre ab. Für S-Bahnen und Regionalzüge wurde ein Schienenersatzverkehr zwischen St. Pölten Hbf und Loosdorf bei Melk angefordert.