Am Sportplatz flogen die Fäuste statt Fußbällen

Entschuldigungen und polizeiliche Erhebungen

„Es tut mir leid für jeden Betroffenen, dass es so weit kommen musste. Ich habe versucht zu deeskalieren“, so Trainer Hodzic. Ein beteiligter Spieler meint reumütig: „So etwas sollte nicht mehr passieren.“ Polizeiliche Erhebungen sind nach dem Vorfall jedenfalls im Gange. Heute, Donnerstag, ist wieder Training, weitere Aussprachen im Verein stehen dann ebenfalls an – diesmal hoffentlich unblutig ...