Gewerbegebiet als Zankapfel der Nachbargemeinden

Die geplante Widmung eines Gewerbegebietes spaltet die Orte Kuchl und Golling. Wie berichtet plant der Spezialist für Zerkleinerungsanlagen, Untha, einen neuen Standort in Kuchl, direkt an der A10-Autobahnabfahrt. Einziges Problem: Die Fläche kann laut räumlichem Entwicklungskonzept nur als Gewerbegebiet gewidmet werden, wenn Kuchl einen A10-Vollanschluss hätte.