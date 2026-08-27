Gewerbegebiet als Zankapfel der Nachbargemeinden

Kuchl und Golling – das war schon vor Jahren im Salzburger Fußball stets ein heißes Duell. Nun scheint die Rivalität in der Politik angekommen zu sein: Derzeit erhitzt der Autobahnanschluss die Gemüter – und ein damit verbundenes Gewerbegebiet …
Die geplante Widmung eines Gewerbegebietes spaltet die Orte Kuchl und Golling. Wie berichtet plant der Spezialist für Zerkleinerungsanlagen, Untha, einen neuen Standort in Kuchl, direkt an der A10-Autobahnabfahrt. Einziges Problem: Die Fläche kann laut räumlichem Entwicklungskonzept nur als Gewerbegebiet gewidmet werden, wenn Kuchl einen A10-Vollanschluss hätte.
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