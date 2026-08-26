Rapid gegen Heart of Midlothian ab 18.45 Uhr LIVE

Mit dem Heimvorteil soll der entscheidende Schritt in einen europäischen Herbst gelingen. 22.000 Tickets waren am Dienstag verkauft, aus Schottland werden rund 1.000 Fans erwartet. Die letzte Auswärtsreise von Hearts nach Österreich endete vor einem Monat nicht nach Wunsch. In Graz kassierten die Schotten, die vergangenes Wochenende ebenfalls nicht im Einsatz waren, in der Champions-League-Quali eine 0:4-Abfuhr gegen Sturm. Finanziell würde sich der Aufstieg in die Ligaphase lohnen. Als Startgeld winken 3,17 Millionen Euro, für einen Sieg gibt es 400.000 Euro, für ein Remis noch 133.000 Euro.