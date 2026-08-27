„Wellness für Männer“: Boom an Barbershops hält an

Nicht nur in Graz steigt die Zahl der Barbershops. Hinter dem Boom stecken niedrige Preise und eine hohe Nachfrage – gleichzeitig sind die Läden für viele Männer weit mehr als nur ein guter Ort, um sich die Haare schneiden zu lassen.
Vom Griesplatz über die Elisabethinergasse bis zur Annenstraße: Neben Handyläden, Kebab-Lokalen und Automatenshops gibt es in Graz auch immer mehr Barbershops – sie schießen förmlich aus dem Boden. Auch vor ländlichen Regionen macht der Trend keinen Halt, denn selbst in der Marktgemeinde Groß St. Florian im Bezirk Deutschlandsberg eröffnete kürzlich ein Barbershop.
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