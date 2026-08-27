Ceuta-Kommando soll Abschiebungen beschleunigen

Spaniens sozialistische Regierung brachte in derselben Kabinettssitzung einen Gesetzesentwurf auf den Weg, der das Ausländer- und Asylrecht an den neuen Migrationspakt der EU angleicht. Unter anderem sieht der Pakt ein Vorprüfverfahren von Migranten an den EU-Außengrenzen vor, also auch in den spanischen Exklaven in Afrika, Ceuta und Melilla.