Immer mehr erkranken am West-Nil-Virus

Seit Jahresbeginn wurden landesweit inzwischen 232 Fälle registriert – 19 Menschen starben nach einer Infektion. Das teilte die griechische Gesundheitsbehörde EODY am Donnerstag mit. Damit hat sich die Zahl der Ansteckungen im Vergleich zu Ende Juli mehr als verfünffacht. Damals waren noch 42 Fälle gemeldet worden, vor einer Woche waren es 157 Fälle.