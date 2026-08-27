Alarm in Griechenland
Immer mehr erkranken am West-Nil-Virus
Die Zahl der Infektionen mit dem West-Nil-Virus ist in dem beliebten Urlaubsland weiter deutlich gestiegen.
Seit Jahresbeginn wurden landesweit inzwischen 232 Fälle registriert – 19 Menschen starben nach einer Infektion. Das teilte die griechische Gesundheitsbehörde EODY am Donnerstag mit. Damit hat sich die Zahl der Ansteckungen im Vergleich zu Ende Juli mehr als verfünffacht. Damals waren noch 42 Fälle gemeldet worden, vor einer Woche waren es 157 Fälle.
Insektenschutzmittel verwenden
Die meisten Fälle wurden nach Angaben der Gesundheitsbehörde im Großraum Athen festgestellt. Epidemiologen rufen die Menschen immer wieder dazu auf, sich konsequent vor Stechmücken zu schützen. Insbesondere sollten Insektenschutzmittel regelmäßig erneut aufgetragen werden.
Das West-Nil-Virus wird durch Stechmücken übertragen. Die meisten Infektionen verlaufen ohne Symptome oder verursachen nur leichte Beschwerden. Schwere Krankheitsverläufe treten vor allem bei älteren Menschen und Personen mit bestimmten Vorerkrankungen auf.
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