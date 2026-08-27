Traktor mit Seilwinde wurde zur Unfallfalle

Der Mann war gegen 17.45 Uhr auf rund 1450 Metern Seehöhe im Forstgebiet nahe dem Forstweg Bärenbad-Hilm mit Holzbringungsarbeiten beschäftigt. „Zum Einsatz kam ein Traktor mit aufgebauter Seilwinde“, heißt es seitens der Polizei. Aus bislang nicht näher bekannten Gründen kam es dabei zu dem folgenschweren Unfall.