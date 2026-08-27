Traktor mit Seilwinde wurde zur Unfallfalle

Schwerer Forstunfall am Mittwochnachmittag in Stummerberg im Tiroler Zillertal! Ein Einheimischer (30) wurde bei Arbeiten mit einer Seilwinde schwer verletzt und musste von der Bergrettung aus unwegsamem Gelände geborgen werden.
Der Mann war gegen 17.45 Uhr auf rund 1450 Metern Seehöhe im Forstgebiet nahe dem Forstweg Bärenbad-Hilm mit Holzbringungsarbeiten beschäftigt. „Zum Einsatz kam ein Traktor mit aufgebauter Seilwinde“, heißt es seitens der Polizei. Aus bislang nicht näher bekannten Gründen kam es dabei zu dem folgenschweren Unfall.
Schwierige Bergung
Die Besatzung eines Rettungshubschraubers übernahm zunächst die medizinische Erstversorgung des Schwerverletzten. Aufgrund des schwer zugänglichen Unfallortes waren anschließend auch vier Einsatzkräfte der Bergrettung erforderlich, um den 30-Jährigen aus dem Gelände zu bergen.
Danach wurde der Verletzte mit dem Rettungshubschrauber in das Landeskrankenhaus nach Hall in Tirol geflogen. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen laut der Exekutive nicht vor.
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