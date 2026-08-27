Innviertlerin nach Bluttat erstmals einvernommen

Dass sie überlebte, war ein großes Glück: Am Morgen des 14. August wurde eine 30-Jährige in Mettmach Opfer einer Bluttat. Ein Rumäne (37) hatte seine Ex-Lebensgefährtin mit einem Messer attackiert und ihr dabei zweimal in den Rücken und einmal in den Oberarm gestochen. Wie die „OÖ-Krone“ erfuhr, wurde die Frau am Freitag erstmals einvernommen.