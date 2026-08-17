Der immer lacht: Verlängerung statt Jatta-Abgang!

Die Durststrecke ist vorbei! Seedy Jatta mauserte sich beim 1:0-Heimsieg gegen Altach zu Sturms Goldjungen. Es war sein erster Treffer seit April. Der Norweger, der in Graz bisher keine einfache Zeit hatte, ist enorm wertvoll für die Mannschaft. Das betonte nach dem Spiel auch Trainer Fabio Ingolitsch, der Jatta länger bei Sturm sehen möchte.
Endlich! In der 78. Minute schrie sich Seedy Jatta seinen ganzen Tor-Frust der vergangenen Monate von der Seele, wollte gar nicht mehr aufhören zu jubeln. Verständlich. Endlich hatte der 23-Jährige wieder getroffen. Sein Kopfballtor gegen Altach sollte gleich das Goldtor sein. Der Norweger rackerte, kämpfte, ging die Wege, die wehtun. Aber er belohnte sich nie, ein Treffer wollte ihm seit dem 5. April beim 2:0 gegen Rapid in Wien partout keiner gelingen.
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