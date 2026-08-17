Der immer lacht: Verlängerung statt Jatta-Abgang!

Endlich! In der 78. Minute schrie sich Seedy Jatta seinen ganzen Tor-Frust der vergangenen Monate von der Seele, wollte gar nicht mehr aufhören zu jubeln. Verständlich. Endlich hatte der 23-Jährige wieder getroffen. Sein Kopfballtor gegen Altach sollte gleich das Goldtor sein. Der Norweger rackerte, kämpfte, ging die Wege, die wehtun. Aber er belohnte sich nie, ein Treffer wollte ihm seit dem 5. April beim 2:0 gegen Rapid in Wien partout keiner gelingen.