Tarifchaos: Sogar Busfahrer brauchen Spickzettel

Kritik auch von den Grünen

Ähnlich vernichtend äußert sich Grünen-Mobilitätssprecher Daniel Zadra zum „Tarif-Chaos“: „Wenn Busfahrerinnen und Busfahrer einen Schummelzettel brauchen, damit sie Fahrgästen das richtige Ticket verkaufen, stimmt doch was nicht. Landesstatthalter Bitschi sollte sein Versteckspiel beenden, Verantwortung übernehmen und für faire und nachvollziehbare Öffi-Tarife sorgen.“ Die Grünen hatten die Landesregierung bereits per Antrag aufgefordert, das neue Tarifsystem zurückzunehmen, was allerdings von FPÖ und ÖVP abgeschmettert worden ist.