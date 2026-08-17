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Bitschi in der Kritik

Tarifchaos: Sogar Busfahrer brauchen Spickzettel

Vorarlberg
17.08.2026 14:30
Die Busfahrer im Ländle hatten es auch schon einfacher.
Die Busfahrer im Ländle hatten es auch schon einfacher.(Bild: Mathis Fotografie)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Vor über zwei Monaten hat der Vorarlberger Verkehrsverbund (VVV) ein neues Tarifmodell eingeführt – und noch immer gehen die Wogen hoch. Offenbar benötigen sogar die Busfahrer „Schummelzettel“, um sich in der neuen Tarifwelt zurechtzufinden. Eine Steilvorlage für SPÖ und Grüne, die mit Landesstatthalter Christof Bitschi (FPÖ) hart ins Gericht gehen.

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Das neue Tarifsystem des VVV sorgt weiterhin für Verwirrung. Sogar die Busfahrerinnen und Busfahrer benötigen Hilfsmittel, um den Fahrgästen das korrekte Ticket zu verkaufen. Für SPÖ-Verkehrssprecher Mario Leiter ist das ein weiterer Beleg für die Diskrepanz zwischen Bitschis Versprechen, das System einfacher zu gestalten, und der Realität. Die SPÖ kritisiert das neue Modell seit seiner Einführung wegen teils exorbitanter Preissteigerungen und mangelnder Übersichtlichkeit scharf.

Absurde Logik bei der Strafgebühr
Besonders kritisch sieht Leiter die 50-Cent-Strafgebühr beim Ticketkauf im Bus. Diese wurde Anfang 2025 eingeführt und sollte laut Landesregierung das Personal entlasten und Verspätungen vermeiden. Vor diesem Hintergrund sei es geradezu absurd, ein Tarifsystem einzuführen, welches derart kompliziert sei, dass es nun erst recht zu Verzögerungen komme.

„Schon damals war es falsch, Fahrgäste dafür zur Kasse zu bitten, dass sie ihr Ticket beim Fahrer kaufen. Besonders ältere Menschen und Menschen ohne Smartphone werden damit benachteiligt. Aber angesichts der jetzigen Situation wird die damalige Argumentation der Landesregierung endgültig zur Farce“, schimpft Leiter.

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Kritik auch von den Grünen
Ähnlich vernichtend äußert sich Grünen-Mobilitätssprecher Daniel Zadra zum „Tarif-Chaos“: „Wenn Busfahrerinnen und Busfahrer einen Schummelzettel brauchen, damit sie Fahrgästen das richtige Ticket verkaufen, stimmt doch was nicht. Landesstatthalter Bitschi sollte sein Versteckspiel beenden, Verantwortung übernehmen und für faire und nachvollziehbare Öffi-Tarife sorgen.“ Die Grünen hatten die Landesregierung bereits per Antrag aufgefordert, das neue Tarifsystem zurückzunehmen, was allerdings von FPÖ und ÖVP abgeschmettert worden ist.

Die SPÖ brachte Anfang August ebenfalls einen Antrag ein, um das „gescheiterte Tarifsystem abzuschaffen“. Diesem dürfte ein ähnliches Schicksal blühen, zumal sowohl Bitschi als auch die Verantwortlichen des Verkehrsverbundes nicht müde werden, die Vorteile des neuen Tarifsystems zu preisen – es benötige eben Zeit, bis sich die Fahrgäste umgestellt hätten, so die Argumentation.

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