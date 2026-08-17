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Konsequenzen für Sturm

Warum der Fall Massombo eine Lawine auslösen kann

Fußball National
17.08.2026 08:00
Der Fall Massombo dürfte Sturm noch länger beschäftigen.
Der Fall Massombo dürfte Sturm noch länger beschäftigen.(Bild: GEPA)
Porträt von Georg Kallinger
Von Georg Kallinger

Der Fall Yann Massombo beschäftigt Fußball-Österreich. Sturm, in Person von Trainer Fabio Ingolitsch, soll den gegnerischen Spieler von Altach vor dem Spiel in Graz kontaktiert haben. Warum nicht nur der Coach der Grazer ein Buhmann sein sollte und was die Causa Massombo bewirken kann.

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Yann Massombo. Der Altach-Spieler war beim 0:1 seiner Ländle-Elf nicht einmal in Graz. Dennoch ist der Mittelfeldmann wohl mittlerweile jedem Sturm-Fan mehr als nur ein Begriff.

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