So (un)zuverlässig ist der Wasserschutz von Handys

Erst vor wenigen Tagen hat Google mit dem Pixel 10 Pro Fold sein neuestes Falt-Smartphone vorgestellt. Dem Internetkonzern zufolge ist es das erste seiner Art, das gemäß IP68-Zertifizierung „wasser- und staubbeständig“ und somit „vor kleinen Missgeschicken geschützt“ ist. Wer sich dadurch in Sicherheit wiegt, wird durch das Kleingedruckte aber schnell eines Besseren belehrt …