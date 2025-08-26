So (un)zuverlässig ist der Wasserschutz von Handys

Jeder Dritte meidet Informationen zu Krankheiten
Wo wasserdicht draufsteht, sollte auch kein Wasser eindringen können. Doch der Teufel steckt bei vielen Smartphones im Detail – und im Kleingedruckten. Krone+ über die verschiedenen Schutzklassen, ihre Bedeutung und warum Sie sich nicht zu sehr auf die Angaben der Hersteller verlassen sollten.
Erst vor wenigen Tagen hat Google mit dem Pixel 10 Pro Fold sein neuestes Falt-Smartphone vorgestellt. Dem Internetkonzern zufolge ist es das erste seiner Art, das gemäß IP68-Zertifizierung „wasser- und staubbeständig“ und somit „vor kleinen Missgeschicken geschützt“ ist. Wer sich dadurch in Sicherheit wiegt, wird durch das Kleingedruckte aber schnell eines Besseren belehrt …
