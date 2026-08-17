Ausflugsboote bei Cannes zusammengestoßen

Möglicherweise Alkohol und Drogen im Spiel

Die Ursache sei noch nicht geklärt, sagte Leroy. Der Konsum von Alkohol und Drogen sei auf einem der beiden Boote nicht auszuschließen. Dies werde nun die Justiz klären. Der Bürgermeister erinnerte an Regeln, die die Sicherheit im Meer und auf dem Land gewährleisten sollen, und kündigte an, die Bevölkerung über die Entwicklung auf dem Laufenden zu halten.