Mann im Meer vermisst
Ausflugsboote bei Cannes zusammengestoßen
An der französischen Côte d‘Azur sind am späten Sonntagabend zwei Ausflugsboote zusammengestoßen. Zehn Menschen wurden ins Meer geschleudert, darunter Jugendliche. Ein 24-jähriger Mann wird noch vermisst.
Der Vermisste habe ein Schlauchboot mit festem Rumpf gesteuert, teilte der Bürgermeister von Mandelieu-La Napoule, Sébastien Leroy, am Montag mit. Die Suche nach dem 24-Jährigen sei Montagfrüh per Hubschrauber fortgesetzt worden. Der Bürgermeister postete Fotos von dem Rettungseinsatz und der Suchaktion.
Bei dem zweiten Ausflugsboot handelt es sich laut Polizei um eine Jacht. Als die Boote zusammenstießen, wurden zehn Personen ins Meer geschleudert. Sie wurden verletzt und in Krankenhäuser der Region gebracht. Von den zehn Verletzten schweben laut Leroy vier in Lebensgefahr. Der Unfall ereignete sich am späten Sonntagabend gegen 22.45 Uhr.
Hier sehen Sie Bilder von dem Unfall:
Möglicherweise Alkohol und Drogen im Spiel
Die Ursache sei noch nicht geklärt, sagte Leroy. Der Konsum von Alkohol und Drogen sei auf einem der beiden Boote nicht auszuschließen. Dies werde nun die Justiz klären. Der Bürgermeister erinnerte an Regeln, die die Sicherheit im Meer und auf dem Land gewährleisten sollen, und kündigte an, die Bevölkerung über die Entwicklung auf dem Laufenden zu halten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.