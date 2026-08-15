Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bis zu 3,60 € verlangt

Streit über das Glas Leitungswasser im Wirtshaus

Wien
15.08.2026 16:55
Um das kostenlose Leitungswasser beim Wirt ist eine Diskussion entbrannt.
Um das kostenlose Leitungswasser beim Wirt ist eine Diskussion entbrannt.(Bild: Krone KREATIV/Christian Jauschowetz, Franz Crepaz, Horst Einöder)
Porträt von Philipp Stewart
Von Philipp Stewart

Immer mehr Lokale setzen Leitungswasser auf die Rechnung. Darf das sein? Die Meinungen zum kühlen Nass gehen weit auseinander.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

3,60 Euro für einen halben Liter Leitungswasser: Diese Zahl sorgte zuletzt für Aufregung. Denn wie die Arbeiterkammer Wien in einer Stichprobe in 30 Lokalen feststellte: Nur mehr bei drei gab es das Leitungswasser gratis. Die „Krone“ hat nachgefragt: Wie handhaben es Wirte und Gäste abseits von Wien? Das Ergebnis zeigt ein Land der Extreme.

Reines Trinkwasser aus der Leitung kostet laut Gemeinde-Tarifen zwischen 1,40 und 2,50 Euro je Kubikmeter – also je 1000 Liter, zuzüglich Grund- und Zählergebühr. Zwischen diesem Einkaufspreis und dem, was am Wirtshaustisch verlangt wird, liegen mitunter Welten.

In der Steiermark verrechnet Kellner Markus Ortner-Löw nur, wenn sonst nichts bestellt wird: „Grundsätzlich sollte Wasser aber gratis sein. Für die Dienstleistung, eine größere Gruppe zu bedienen, die nur Wasser bestellt, etwas zu bezahlen, finde ich aber gerechtfertigt.“

Umfrage
Das sagen Gastronomen und Gäste

Wir verlangen für Trinkwasser im Lokal kein Geld, da wir in Lessach eine gute Ortswasserversorgung mit einem erschwinglichen Preis haben, bei uns gehört kostenloses Wasser zum Service dazu. Unser Trinkwasser hat beste Qualität und ist auch eine gute Werbung für die gesamte Region.

Matthias Jessner

Gasthaus „Hoamart Stub’n“ in Lessach

Bild: Roland Holitzky

Wenn Gäste nur ein Glas Wasser bestellen, zum Beispiel zu einer Pizza, dann verrechne ich das Wasser mit 1 Euro. Wenn die Gäste aber auch andere Getränke bestellen, dann verrechne ich natürlich nichts. Das mache ich schon immer so, ganz unabhängig von Dürre oder Wassermangel, es hat sich derzeit also nichts geändert.

Angelo La Ruffa

Gastwirt aus Linz

Bild: Horst Einöder/Flashpictures

Ich bin der Meinung, dass man dann etwas fürs Wasser verrechnet soll, wenn sonst kein Getränk konsumiert wird. Grundsätzlich sollte Wasser aber gratis sein. Wenn etwa eine größere Gruppe nur Wasser bestellt, muss sie ja auch bedient werden. Für diese Dienstleistung dann auch etwas zu bezahlen, finde ich gerechtfertigt.

Markus Ortner-Löw

Kellner in der Steiermark

Bild: Christian Jauschowetz

Ich verlange derzeit nichts für Leitungswasser. Aber ich verstehe Kollegen, die für Leitungswasser kassieren. Schließlich muss es ja auch vom Kellner serviert werden. Preise von 40 bis 60 Cent halte ich für o.k., 3,60 Euro sind hingegen schon ganz anständig.

Sebastian Laskowsky

„Gmoakeller“ in Wien

Bild: privat

Meiner Meinung nach gehört es zur Menschlichkeit, kostenloses Leitungswasser zur Verfügung zu stellen. Dafür Geld zu verlangen, finde ich unverschämt. Es kann schließlich vorkommen, dass Gäste ihre Brieftasche vergessen haben und trotzdem etwas zu trinken benötigen.

Samir Isakovic

„Stadt Café am Alten Platz“ in Kärnten

Bild: Komposch/Papitsch

Wir verkaufen unser Bödele-Quellwasser aus der eigenen Quelle. Im Vergleich zum normalen Mineralwasser kostet es die Hälfte. Der Service, die Lieferung an den Tisch, das Glas nachher wieder auswaschen und so weiter berechtigt den Preis. Bisher hat sich noch kein Gast beschwert.

Vitali Karetny

Gastronom, Pächter des „Alpenhotel Bödele“

Bild: Mathis Fotografie

Zum Kaffee oder Wein ist ein Glas Wasser kostenlos. Bestellt es jemand als Getränk zum Essen, verrechnen wir 70 Cent für einen Liter Leitungswasser sowie 30 Cent für einen halben oder viertel Liter als Unkostenbeitrag für Bedienung und Glaswaschen. Alles andere kommt nicht infrage.

Jochen Lehner

Gastwirt „Haydnbräu“ aus Eisenstadt

Bild: Reinhard Judt

Ich finde es vollkommen in Ordnung, wenn die Wirte Geld für Leitungswasser verlangen – aber nur, wenn bei einem Lokalbesuch sonst nichts konsumiert wird. Sobald man eine größere Rechnung zu begleichen hat, sollten sie einem das Wasser jedoch kostenlos dazugeben – weil die Wirte ja dann auch einen sehr guten Umsatz machen.

Emma Ennemoser

Studentin aus Tirol

Bild: Christian Forcher/Fotoworxx

Ich finde, dass Leitungswasser gratis zur Verfügung gestellt werden sollte, denn „Mutter Natur“ verlangt ja auch nichts, und Wasser gehört uns allen. Sollte aber ein Gast nur wegen einem Glas Wasser ins Lokal kommen und sonst nichts konsumieren, dann verstehe ich die Wirte.

Karin Handl

Pensionistin aus Niederösterreich

Bild: Franz Crepaz

Im Burgenland rechnet Gastwirt Jochen Lehner genau nach: Zum Kaffee oder Wein gibt es das Glas gratis, sonst kostet der Liter 70 Cent. „Alles andere kommt nicht infrage, es geht auch um den Wahrnehmungseffekt.“

Auf Gästeseite dominiert der Unmut. Pensionistin Karin Handl aus dem Bezirk Melk pocht auf ein Naturrecht: „,Mutter Natur‘ verlangt ja auch nichts, und Wasser gehört uns allen.“

Mehr als 3 Euro für Leitungswasser – geht das zu weit?
Ihr stimmt auch die Mehrheit der „Krone“-Leser zu: Die Antwort auf unsere Frage des Tages, mit der wir wissen wollten, ob es für Sie zu weit geht, wenn Gasthäuser mehr als drei Euro für Leitungswasser verlangen, ist eindeutig:

87 Prozent stimmten bisher mit Ja (die Abstimmung läuft noch bis 19 Uhr) – es geht ihnen zu weit, wenn Lokale so viel für Leitungswasser verlangen. Und auch unter unserem Forumsbeitrag zum Thema wird eifrig diskutiert. Die Debatte bleibt also nicht nur wegen der Trockenheit hitzig und wird in Zukunft vermutlich noch befeuert.

Lesen Sie auch:
Die Preise für ein Glas Leitungswasser stiegen in Wien teils heftig.
In Wiener Lokalen
Preis-Check: Halber Liter Leitungswasser um 3,60 €
12.08.2026
Trinkwasser geht den Abfluss runter
So viel kühles Nass landet täglich in Klo, Dusche oder Wäsche

Fast 140 Liter verbraucht jeder Österreicher jeden Tag – und den wenigsten ist bewusst, wofür genau. Der Schnitt liegt bei 138 Litern pro Kopf, Gewerbe, Industrie und Großabnehmer noch gar nicht mitgerechnet. Ein Vier-Personen-Haushalt kommt damit auf rund 200 Kubikmeter im Jahr.

Wohin die Menge tatsächlich fließt, überrascht: Größter Brocken ist der Hahn in Bad, WC und Küche mit 27 Prozent. Knapp dahinter das WC selbst mit 25 Prozent – jede Spülung kostet Liter, die sich summieren. Die Dusche liegt bei 19 Prozent, die Waschmaschine bei zehn Prozent.

Im Freien wird ebenfalls kräftig verbraucht: Neun Prozent gehen für Pflanzen im Garten drauf, fünf Prozent verschwinden im Pool. Badewanne mit drei und Geschirrspüler mit zwei Prozent bilden die Schlusslichter.

(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com, KI generiert)

Fast 200 Euro im Jahr Unterschied
Wie teuer es wird? Je nach Wohnort höchst unterschiedlich: Laut Gemeindebund zahlt ein Vier-Personen-Haushalt mit rund 190 Kubikmeter Jahresverbrauch in Wien etwa 462 Euro – samt kleinstem Zähler. Im südlichen Burgenland werden bereits 532 Euro fällig, Grundgebühr inbegriffen. In Trattenbach hingegen kommt man mit rund 338 Euro davon, Zählergebühr schon eingerechnet. Fast 200 Euro Unterschied für dieselbe Menge Wasser – je nachdem, wo der Hahn aufgedreht wird. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wien
15.08.2026 16:55
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
WienSteiermarkBurgenland
Wasser
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien 01. Innere Stadt
18° / 34°
Symbol wolkenlos
Wien 11. Simmering
17° / 34°
Symbol wolkenlos
Wien 14. Penzing
18° / 34°
Symbol wolkenlos
Wien 19. Döbling
17° / 34°
Symbol wolkenlos
Wien 21. Floridsdorf
15° / 35°
Symbol wolkenlos

krone.tv

krone.tv fragt nach
Trinkkultur? „Mit 18 habe ich mehr Alk getrunken!“
Videos im Zeitraffer
Verpasst? Die Sonnenfinsternis hier zum Nachsehen!
krone.tv fragt nach
„Gfraster“ & Co: Kann Gen Z gar österreichisch?
Nicolaus Frings im Gespräch mit dem stellvertretenden NÖ-Landesvize Stephan Pernkopf.
Im „Krone“-Interview
Pernkopf warnt vor Preisanstieg und Folgeschäden
Bereits vor 21 Jahren haben italienische Forscher den Erreger Vibrio vulnificus (siehe 3D-Grafik ...
Mittelmeer wird wärmer
„Fleischfressende Bakterien“ breiten sich aus
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Sonnenfinsternis: So war das Spektakel am Himmel
131.057 mal gelesen
Die Sonnenfinsternis zog Menschen im ganzen Land in ihren Bann. 
Niederösterreich
Brand im Föhrenwald: 250 Menschen evakuiert
90.513 mal gelesen
Es brennt erneut im Föhrenwald
Steiermark
Umfrage-Beben in der Steiermark: FPÖ räumt ab!
81.627 mal gelesen
Bei der Landeshauptmann-Direktwahl läge Mario Kunasek laut aktueller Umfrage weit vorn.
Kolumnen
Nach neuer Umfrage müssen Alarmglocken schrillen
2177 mal kommentiert
Mario Kunasek und Herbert Kickl: unterschiedliche Charaktere in der FPÖ
Steiermark
Umfrage-Beben in der Steiermark: FPÖ räumt ab!
1543 mal kommentiert
Bei der Landeshauptmann-Direktwahl läge Mario Kunasek laut aktueller Umfrage weit vorn.
Innenpolitik
Erhitzte Gemüter! Keine Einigung bei Dürre-Hilfen
868 mal kommentiert
Norbert Totschnig bringt die Hitze-Hilfen nicht ins Trockene.
Mehr Wien
In Wien verurteilt
Syrischer „Folteroffizier“ in Heimat festgenommen
Bis zu 3,60 € verlangt
Streit über das Glas Leitungswasser im Wirtshaus
AFLE Top-Spiel:
LIVESTREAM: Vikings bei Rams auf Sieg eingestellt!
Kontrollen in der City
Autoposer: Wieder Razzia, wieder Dutzende Anzeigen
Mit 70-km/h-Scooter!
Frau niedergefahren, auf Flucht selbst gestürzt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf