40 Mio. $ machen Ferrari Luce auch nicht schöner

Chassis-Nummer 0 des ersten Elektro-Ferrari hat bei einer Versteigerung in Pebble Beach unglaubliche 40 Millionen Dollar gebracht, rund 34,6 Millionen Euro. Das Geld geht an die Ferrari Foundation, wird also für einen guten Zweck verwendet. Es ist nach Angaben des Herstellers die höchste Summe, die jemals bei einer Auktion für einen Neuwagen bezahlt wurde. Nicht schlecht für ein Fahrzeug, das auf derart breite Ablehnung stößt (dessen erste Jahresproduktion von 500 Stück aber bereits ausverkauft ist).