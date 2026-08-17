Einbruch in Benko-Villa: Aufruhr nach Fehlalarmen

Dafür entdeckten sie auf dem weitläufigen Grundstück ein rund drei Meter großes Dinosaurier-Skelett aus verchromtem Edelstahl. Rund 200 Kilo schwer, aber offenbar wertvoll genug, um die Einbrecher nicht abzuschrecken. Mit vereinten Kräften schleppten vermutlich vier Täter die Skulptur zu einem Kastenwagen und machten sich damit aus dem Staub. Das Kunstwerk des französischen Künstlers Philippe Pasqua wird auf mindestens 50.000 Euro geschätzt und ist bis heute verschwunden.