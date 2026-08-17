Kreisverkehre sind in Salzburg stets Streitthema

Nach zehn Jahren wird das Provisorium in der Salzburger Moosstraße zur Dauerlösung. Diskussionen gibt es in der Landeshauptstadt immer, wenn ein neuer Kreisel entstehen soll. Nicht alle sind perfekt gelöst und so mancher Kreisverkehr wurde wieder durch Ampeln ersetzt.
Nach zehn Jahren als Provisorium wird, wie berichtet, der kleine Kreisverkehr an der Kreuzung Moosstraße-Nußdorferstraße zu einem fixen. Der Kreisel steht wegen seines kleinen Radius in der Kritik, und auch das Einfahren ist durch die geringen Abstände der vier Zufahrten oft ein Geduldsspiel. Im kommenden Jahr soll dieser ausgebaut werden und vor allem den Fußgängern dann mehr Sicherheit bieten.
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