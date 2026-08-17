Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

WERBUNG

Der Grill, bei dem die Technik mitdenkt

Österreich
17.08.2026 14:29
Werbung
Der smarte Weber GENESIS®-EPX-435W übernimmt die Temperaturkontrolle und sorgt für perfekte ...
Der smarte Weber GENESIS®-EPX-435W übernimmt die Temperaturkontrolle und sorgt für perfekte Grillergebnisse – damit mehr Zeit für Familie, Freunde und entspannte Sommerabende bleibt.(Bild: Weber/ Stefan Kapfer)
Porträt von Promotion Team
Von Promotion Team

Grillen, Gäste und gute Gespräche genießen, statt ständig das Steak im Blick zu haben: Moderne Technik macht‘s möglich. Der neue smarte Weber GENESIS-Gasgrill verbindet leistungsstarke Ausstattung mit intelligenten Funktionen – für perfekte Ergebnisse und mehr Zeit mit Familie und Freund:innen.

Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Ein Grillabend sollte vor allem eines sein: entspannt. Doch wer am Rost steht, verbringt oft mehr Zeit mit Wenden und Kontrollieren als mit den Gästen. Genau hier setzt der Weber GENESIS®-EPX-435W an. Der smarte Grill übernimmt viele Aufgaben und sorgt dafür, dass das Grillgut jederzeit perfekt gelingt.

Perfekte Ergebnisse per App
Das Wi-Fi®- und Bluetooth®-fähige Digitalthermometer des GENESIS®-EPX-435W überwacht die Kerntemperatur des Grillguts und ist mit der WEBER CONNECT® App verbunden. Am Smartphone wird angezeigt, wann die gewünschte Garstufe erreicht ist – ganz ohne ständig zum Grill laufen zu müssen. Zusätzlich begleiten hunderte Schritt-für-Schritt-Rezepte auch weniger erfahrene Grillfans sicher zum perfekten Ergebnis.

Eine Outdoor-Küche, die mitdenkt
Der GENESIS®-EPX-435W überzeugt nicht nur mit smarter Technik, sondern auch mit durchdachten Details. Der großzügige Seitentisch ist auf das WEBER WORKS-Zubehörsystem abgestimmt. Schneidebrett, Küchenrollenhalter oder Abfallbehälter finden direkt am Grill Platz und schaffen eine funktionale Outdoor-Küche, in der alles griffbereit ist.

Für echte Steak-Liebhaber
Wer kräftige Röstaromen schätzt, kommt ebenfalls auf seine Kosten. Der neue GENESIS Smart verfügt über eine ultraheiße Sear Zone, die sich perfekt für das bildschöne Branding von Steaks eignet.

(Bild: Weber)

Mehr Zeit für das, was zählt
Wenn die Technik Temperatur und Garzeit überwacht, bleibt mehr Zeit für Gespräche, gemeinsames Essen und entspannte Stunden im Garten. Genau diese Momente mit Weber schaffen Erinnerungen, die für immer bleiben.

Weitere Informationen finden Sie unter weber.com.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Österreich
17.08.2026 14:29
Loading

krone.tv

Alarmstufe Pink
Haselmayer: „NEOS haben ein Riesenproblem“
krone.tv fragt nach
Trinkkultur? „Mit 18 habe ich mehr Alk getrunken!“
Videos im Zeitraffer
Verpasst? Die Sonnenfinsternis hier zum Nachsehen!
krone.tv fragt nach
„Gfraster“ & Co: Kann Gen Z gar österreichisch?
Nicolaus Frings im Gespräch mit dem stellvertretenden NÖ-Landesvize Stephan Pernkopf.
Im „Krone“-Interview
Pernkopf warnt vor Preisanstieg und Folgeschäden
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Society International
US-Schauspielerin Hayden Panettiere stirbt mit 36
99.727 mal gelesen
Hayden Panettiere hatte erst in diesem Jahr ihre Memoiren veröffentlicht.
Kolumnen
Nach neuer Umfrage müssen Alarmglocken schrillen
98.090 mal gelesen
Mario Kunasek und Herbert Kickl: unterschiedliche Charaktere in der FPÖ
Niederösterreich
Brand im Föhrenwald: 250 Menschen evakuiert
93.952 mal gelesen
Es brennt erneut im Föhrenwald
Wien
Streit über das Glas Leitungswasser im Wirtshaus
1082 mal kommentiert
Um das kostenlose Leitungswasser beim Wirt ist eine Diskussion entbrannt.
Kolumnen
Nach neuer Umfrage müssen Alarmglocken schrillen
1028 mal kommentiert
Mario Kunasek und Herbert Kickl: unterschiedliche Charaktere in der FPÖ
Kolumnen
Das Zukunftsdilemma von Bundeskanzler Stocker
972 mal kommentiert
Wenn die Umfragen stimmen, hätte Kanzler Stocker mit seiner ÖVP nach den nächsten Wahlen keine ...
Mehr Österreich
WERBUNG
Der Grill, bei dem die Technik mitdenkt
Wohnungsbrand
62-Jährige stirbt nach Feuer in Wiener Donaustadt
Großeinsatz im Lechtal
Jagdhütte in Flammen: Feuer griff auf Wald über
Mittels Tau geborgen
Fels löste sich: Kletterer bei Absturz verletzt
Angreifer geflüchtet
Messerattacke aus dem Nichts: 21-Jähriger verletzt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf