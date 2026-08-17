Der Grill, bei dem die Technik mitdenkt

Grillen, Gäste und gute Gespräche genießen, statt ständig das Steak im Blick zu haben: Moderne Technik macht‘s möglich. Der neue smarte Weber GENESIS-Gasgrill verbindet leistungsstarke Ausstattung mit intelligenten Funktionen – für perfekte Ergebnisse und mehr Zeit mit Familie und Freund:innen.
Ein Grillabend sollte vor allem eines sein: entspannt. Doch wer am Rost steht, verbringt oft mehr Zeit mit Wenden und Kontrollieren als mit den Gästen. Genau hier setzt der Weber GENESIS®-EPX-435W an. Der smarte Grill übernimmt viele Aufgaben und sorgt dafür, dass das Grillgut jederzeit perfekt gelingt.
Perfekte Ergebnisse per App
Das Wi-Fi®- und Bluetooth®-fähige Digitalthermometer des GENESIS®-EPX-435W überwacht die Kerntemperatur des Grillguts und ist mit der WEBER CONNECT® App verbunden. Am Smartphone wird angezeigt, wann die gewünschte Garstufe erreicht ist – ganz ohne ständig zum Grill laufen zu müssen. Zusätzlich begleiten hunderte Schritt-für-Schritt-Rezepte auch weniger erfahrene Grillfans sicher zum perfekten Ergebnis.
Eine Outdoor-Küche, die mitdenkt
Der GENESIS®-EPX-435W überzeugt nicht nur mit smarter Technik, sondern auch mit durchdachten Details. Der großzügige Seitentisch ist auf das WEBER WORKS-Zubehörsystem abgestimmt. Schneidebrett, Küchenrollenhalter oder Abfallbehälter finden direkt am Grill Platz und schaffen eine funktionale Outdoor-Küche, in der alles griffbereit ist.
Für echte Steak-Liebhaber
Wer kräftige Röstaromen schätzt, kommt ebenfalls auf seine Kosten. Der neue GENESIS Smart verfügt über eine ultraheiße Sear Zone, die sich perfekt für das bildschöne Branding von Steaks eignet.
Mehr Zeit für das, was zählt
Wenn die Technik Temperatur und Garzeit überwacht, bleibt mehr Zeit für Gespräche, gemeinsames Essen und entspannte Stunden im Garten. Genau diese Momente mit Weber schaffen Erinnerungen, die für immer bleiben.
Weitere Informationen finden Sie unter weber.com.