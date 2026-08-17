Seltsamer Trainer-Abzug zerstörte Medaillenchance

Doppelte Reifeprüfung bestanden! Erst meisterte Charlize Mörz die Matura, nun gelang ihr in Zagreb mit Platz sechs im Sprung das bisher beste EM-Ergebnis. Allerdings hörte die „Krone“ aus ihrem erweiterten Umfeld, dass sogar eine Medaille möglich gewesen wäre. Aber kurz vor dem Ernstfall war plötzlich der Trainer abhandengekommen ...