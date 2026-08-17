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Mörz plötzlich „solo“

Seltsamer Trainer-Abzug zerstörte Medaillenchance

Sport-Mix
17.08.2026 07:00
Charlize Mörz belegte bei der EM in Zagreb im Sprung Platz sechs.
Charlize Mörz belegte bei der EM in Zagreb im Sprung Platz sechs.(Bild: Turnsport Austria)
Porträt von Matthias Mödl
Von Matthias Mödl

Doppelte Reifeprüfung bestanden! Erst meisterte Charlize Mörz die Matura, nun gelang ihr in Zagreb mit Platz sechs im Sprung das bisher beste EM-Ergebnis. Allerdings hörte die „Krone“ aus ihrem erweiterten Umfeld, dass sogar eine Medaille möglich gewesen wäre. Aber kurz vor dem Ernstfall war plötzlich der Trainer abhandengekommen ... 

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So konnte sie einen schwierigeren Sprung, den sie schon gestanden hat, nicht weiter verfeinern. Und zeigte stattdessen „nur“ den Strecksalto mit halber Schraube. Warum der deutsche Sprungtrainer Matthias Fahrig, einst selbst Europameister, der WM-Siebenten von 2025 ausgerechnet in der finalen EM-Vorbereitungsphase gefehlt hatte?

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