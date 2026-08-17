Mutter hörte Stimmen: Tochter mit Messer verletzt

Fürchterlicher Zwischenfall in OÖ: Eine Mutter fügte in einem Linienbus in Bad Goisern (OÖ) gegen 13.40 Uhr ihrer Tochter (10 bis 12 Jahre) mit einem Messer einen Schnitt am Kinn zu. Die Täterin leidet unter akuter Schizophrenie, hört Stimmen und glaubte, sie müsse ihre Tochter vor Dämonen beschützen.
„Polizei mit Maschinengewehr, 6 Rettungswagen mit Blaulicht!! Was ist los beim Bahnhof Steeg“ – in Bad Goisern ist die Aufregung groß, wie auch ein Beitrag auf Facebook zeigt. Von der Landespolizei Oberösterreich heißt es auf „Krone“-Anfrage: Eine geistig verwirrte Frau hatte in einem mit 20 Passagieren besetzten Linienbus Stimmen gehört, geglaubt, Dämonen würden ihre Tochter bedrohen.
Einweisung in Anstalt wahrscheinlich
Um das Kind zu schützen, fügte sie ihm eine kleine Schnittwunde am Kinn zu. Die Mutter dürfte an akuter Schizophrenie leiden. Sie wurde festgenommen, wird eingewiesen.
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