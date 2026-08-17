Mutter hörte Stimmen: Tochter mit Messer verletzt

„Polizei mit Maschinengewehr, 6 Rettungswagen mit Blaulicht!! Was ist los beim Bahnhof Steeg“ – in Bad Goisern ist die Aufregung groß, wie auch ein Beitrag auf Facebook zeigt. Von der Landespolizei Oberösterreich heißt es auf „Krone“-Anfrage: Eine geistig verwirrte Frau hatte in einem mit 20 Passagieren besetzten Linienbus Stimmen gehört, geglaubt, Dämonen würden ihre Tochter bedrohen.