Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Großeinsatz im Lechtal

Jagdhütte in Flammen: Feuer griff auf Wald über

Tirol
17.08.2026 13:44
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Feueralarm am Montagvormittag im Tiroler Lechtal: Im Gemeindegebiet von Steeg ging auf rund 1800 Metern Höhe eine Jagdhütte in Flammen auf. Der Brand griff folglich auf umliegende Bäume und Grasflächen über. An die 100 Einsatzkräfte rückten an. Auch der Polizeihubschrauber ist vor Ort.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Gegen 9.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte via Leitstelle Tirol zu dem Brand in Steeg alarmiert. Einheimische hätten vom Tal aus Rauch gesehen und sofort einen Notruf abgesetzt. Wie Christian Walch vom Bezirksfeuerwehrverband Reutte gegenüber der „Krone“ erklärte, sei eine Jagdhütte auf rund 1800 Metern Höhe aus bisher unbekannter Ursache in Brand geraten.

Die Jagdhütte brannte lichterloh.
Die Jagdhütte brannte lichterloh.(Bild: BFV Reutte)

100 Einsatzkräfte vor Ort
Das Feuer habe daraufhin auf umliegende Bäume und Grasflächen übergegriffen. An die 100 Feuerwehrleute von den Wehren Steeg, Häselgehr, Elbigenalp, Holzgau, Lechaschau und Reutte rückten zur Brandbekämpfung an. Am frühen Nachmittag gab es noch kein „Brand aus“.

Der Polizeihubschrauber Libelle Tirol im Löscheinsatz.
Der Polizeihubschrauber Libelle Tirol im Löscheinsatz.(Bild: BFV Reutte)

Starker Regen setzte am Nachmittag ein
Im Löscheinsatz steht auch der Polizeihubschrauber „Libelle Tirol“. Auch ein Hubschrauber aus Vorarlberg sei angefordert worden – dieser konnte bisher aufgrund widriger Wetterverhältnisse aber nicht ins Lechtal fliegen. Am Nachmittag setzte starker Regen ein, was den Einsatzkräften vor Ort wieder in die Karten spielte.

Waldbrand bereits am Wochenende
Bereits am Samstag hatten es die Einsatzkräfte in Steeg mit einem Waldbrand zu tun. Ein etwa zehn mal zehn Meter großes Waldstück im sogenannten Großhanserwald war aus unbekannter Ursache in Brand geraten. Über eine Forststraße gelangten die Florianis zum Einsatzort.. Auch ein Hubschrauber unterstützte die Einsatzkräfte.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
17.08.2026 13:44
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Alarmstufe Pink
Haselmayer: „NEOS haben ein Riesenproblem“
krone.tv fragt nach
Trinkkultur? „Mit 18 habe ich mehr Alk getrunken!“
Videos im Zeitraffer
Verpasst? Die Sonnenfinsternis hier zum Nachsehen!
krone.tv fragt nach
„Gfraster“ & Co: Kann Gen Z gar österreichisch?
Nicolaus Frings im Gespräch mit dem stellvertretenden NÖ-Landesvize Stephan Pernkopf.
Im „Krone“-Interview
Pernkopf warnt vor Preisanstieg und Folgeschäden
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Society International
US-Schauspielerin Hayden Panettiere stirbt mit 36
99.727 mal gelesen
Hayden Panettiere hatte erst in diesem Jahr ihre Memoiren veröffentlicht.
Kolumnen
Nach neuer Umfrage müssen Alarmglocken schrillen
98.090 mal gelesen
Mario Kunasek und Herbert Kickl: unterschiedliche Charaktere in der FPÖ
Niederösterreich
Brand im Föhrenwald: 250 Menschen evakuiert
93.952 mal gelesen
Es brennt erneut im Föhrenwald
Wien
Streit über das Glas Leitungswasser im Wirtshaus
1082 mal kommentiert
Um das kostenlose Leitungswasser beim Wirt ist eine Diskussion entbrannt.
Kolumnen
Nach neuer Umfrage müssen Alarmglocken schrillen
1028 mal kommentiert
Mario Kunasek und Herbert Kickl: unterschiedliche Charaktere in der FPÖ
Kolumnen
Das Zukunftsdilemma von Bundeskanzler Stocker
972 mal kommentiert
Wenn die Umfragen stimmen, hätte Kanzler Stocker mit seiner ÖVP nach den nächsten Wahlen keine ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf