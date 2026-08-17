Jagdhütte in Flammen: Feuer griff auf Wald über

Starker Regen setzte am Nachmittag ein

Im Löscheinsatz steht auch der Polizeihubschrauber „Libelle Tirol“. Auch ein Hubschrauber aus Vorarlberg sei angefordert worden – dieser konnte bisher aufgrund widriger Wetterverhältnisse aber nicht ins Lechtal fliegen. Am Nachmittag setzte starker Regen ein, was den Einsatzkräften vor Ort wieder in die Karten spielte.