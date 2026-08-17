Jagdhütte in Flammen: Feuer griff auf Wald über

Feueralarm am Montagvormittag im Tiroler Lechtal: Im Gemeindegebiet von Steeg ging auf rund 1800 Metern Höhe eine Jagdhütte in Flammen auf. Der Brand griff folglich auf umliegende Bäume und Grasflächen über. An die 100 Einsatzkräfte rückten an. Auch der Polizeihubschrauber ist vor Ort.
Gegen 9.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte via Leitstelle Tirol zu dem Brand in Steeg alarmiert. Einheimische hätten vom Tal aus Rauch gesehen und sofort einen Notruf abgesetzt. Wie Christian Walch vom Bezirksfeuerwehrverband Reutte gegenüber der „Krone“ erklärte, sei eine Jagdhütte auf rund 1800 Metern Höhe aus bisher unbekannter Ursache in Brand geraten.
100 Einsatzkräfte vor Ort
Das Feuer habe daraufhin auf umliegende Bäume und Grasflächen übergegriffen. An die 100 Feuerwehrleute von den Wehren Steeg, Häselgehr, Elbigenalp, Holzgau, Lechaschau und Reutte rückten zur Brandbekämpfung an. Am frühen Nachmittag gab es noch kein „Brand aus“.
Starker Regen setzte am Nachmittag ein
Im Löscheinsatz steht auch der Polizeihubschrauber „Libelle Tirol“. Auch ein Hubschrauber aus Vorarlberg sei angefordert worden – dieser konnte bisher aufgrund widriger Wetterverhältnisse aber nicht ins Lechtal fliegen. Am Nachmittag setzte starker Regen ein, was den Einsatzkräften vor Ort wieder in die Karten spielte.
Waldbrand bereits am Wochenende
Bereits am Samstag hatten es die Einsatzkräfte in Steeg mit einem Waldbrand zu tun. Ein etwa zehn mal zehn Meter großes Waldstück im sogenannten Großhanserwald war aus unbekannter Ursache in Brand geraten. Über eine Forststraße gelangten die Florianis zum Einsatzort.. Auch ein Hubschrauber unterstützte die Einsatzkräfte.
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