Bei U2: Unbekannter bedrohte Passanten mit Messer

Ende Juli kam es im Nahbereich der U-Bahn-Station U2 Aspernstraße zu einer Drohung mit Messer. Ein bislang unbekannter Mann steht im Verdacht, dort einen 22-Jährigen mit einem Messer bedroht zu haben. Nur wenige Minuten später soll es zu einem ähnlichen Vorfall in unmittelbarer Nähe des U-Bahnhofs Hardeggasse gekommen sein. Auch hier soll der Unbekannte ein Messer gezückt und sein Opfer anschließend zur Herausgabe von Bargeld genötigt haben.
Der erste Vorfall ereignete sich unterhalb der U-Bahn-Trasse bei den dortigen Fahrradständern. Der Tatverdächtige soll den 22-Jährigen zunächst nach dem Weg gefragt und anschließend wortlos ein Messer gezogen haben. Als der junge Mann etwas Abstand zu dem Unbekannten gewinnen konnte, ergriff dieser die Flucht.
Nur wenige Minuten später kam es in unmittelbarer Nähe des U-Bahnhofs Hardeggasse zu einem weiteren Vorfall. Ein Mann, dessen Personenbeschreibung mit jener des ersten Tatverdächtigen übereinstimmt, soll einen 17-Jährigen zunächst im Zusammenhang mit einer vermeintlichen Wegbeschreibung angesprochen und anschließend mit einem Messer bedroht haben.
Darüber hinaus soll der Unbekannte den Jugendlichen zur Herausgabe von Bargeld genötigt haben. Mit dem Geld flüchtete der Tatverdächtige.
Polizei bittet um Hinweise
Fotos des Mannes konnten gesichert werden. Nun ersucht die Landespolizeidirektion Wien über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien um die mediale Veröffentlichung der Fotos. Sachdienliche Hinweise – auch anonym – werden an das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Nord – Journaldienst, unter der Telefonnummer 01-31310-67800 erbeten.
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