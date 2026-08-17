Bei U2: Unbekannter bedrohte Passanten mit Messer

Ende Juli kam es im Nahbereich der U-Bahn-Station U2 Aspernstraße zu einer Drohung mit Messer. Ein bislang unbekannter Mann steht im Verdacht, dort einen 22-Jährigen mit einem Messer bedroht zu haben. Nur wenige Minuten später soll es zu einem ähnlichen Vorfall in unmittelbarer Nähe des U-Bahnhofs Hardeggasse gekommen sein. Auch hier soll der Unbekannte ein Messer gezückt und sein Opfer anschließend zur Herausgabe von Bargeld genötigt haben.