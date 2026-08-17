Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Absturzort durchkämmt

Drohne über Lettland aus Belarus eingeflogen

Außenpolitik
17.08.2026 14:31
Soldaten bei der Errichtung eines Grenzzauns zwischen Lettland und Belarus (Archivbild)
Soldaten bei der Errichtung eines Grenzzauns zwischen Lettland und Belarus (Archivbild)(Bild: EPA/VALDA KALNINA)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Am Freitag haben NATO-Kampfjets eine Drohne über Lettland abgeschossen. Nun steht fest, dass das Flugobjekt aus dem benachbarten Belarus in den Luftraum einflog. Das lettische Militär hatte den Absturzort durchkämmt und gefährliche Trümmerteile gesprengt.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Andere Teile der Drohne würden noch untersucht, sagte Verteidigungsminister Raivis Melnis. Zur Herkunft des Flugkörpers gibt es noch keine gesicherten Erkenntnisse. Nach Militärangaben handelt es sich um eine ausländische Drohne, die infolge von Russlands elektronischer Kampfführung in den lettischen Luftraum gelangt ist. Somit dürfte es sich um eine abgewehrte ukrainische Drohne handeln.

Wie berichtet, war sie am Freitag im Nordosten Lettlands von italienischen Eurofightern vom Himmel geholt worden. Drohnen, die eindringen, würden auch weiterhin abgeschossen werden, kündigte Melnis an. Das sei eine Frage der Sicherheit der Bewohnerinnen und Bewohner sowie ihres Eigentums. „Die Ukraine verteidigt sich und greift weiterhin russisches Territorium mit Drohnen an, während Russland Gegenmaßnahmen ergreift“, sagte der Verteidigungsminister.

Lesen Sie auch:
Ein spanischer Kampfjet schoss die Drohne über Rumänien ab. (Symbolbild)
Flog über Rumänien
NATO-Kampfjet schoss erneut Drohne über EU-Land ab
16.08.2026
Mehr Drohneneinsätze
Lettland: Tunnel unter Grenze zu Belarus entdeckt
11.08.2026

Lettland grenzt im Osten an Russland. Seit Kriegsbeginn in der Ukraine vor etwa viereinhalb Jahren hat es bereits mehrere Vorfälle mit Drohnen in dem Baltenstaat gegeben. Bei ukrainischen Angriffen drangen mehrfach fehlgeleitete Flugkörper ein, mit denen Ziele im Nordwesten Russlands angegriffen worden waren. Die Drohnen stürzten in Lettland ab. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Außenpolitik
17.08.2026 14:31
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Alarmstufe Pink
Haselmayer: „NEOS haben ein Riesenproblem“
krone.tv fragt nach
Trinkkultur? „Mit 18 habe ich mehr Alk getrunken!“
Videos im Zeitraffer
Verpasst? Die Sonnenfinsternis hier zum Nachsehen!
krone.tv fragt nach
„Gfraster“ & Co: Kann Gen Z gar österreichisch?
Nicolaus Frings im Gespräch mit dem stellvertretenden NÖ-Landesvize Stephan Pernkopf.
Im „Krone“-Interview
Pernkopf warnt vor Preisanstieg und Folgeschäden
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Society International
US-Schauspielerin Hayden Panettiere stirbt mit 36
99.727 mal gelesen
Hayden Panettiere hatte erst in diesem Jahr ihre Memoiren veröffentlicht.
Kolumnen
Nach neuer Umfrage müssen Alarmglocken schrillen
98.090 mal gelesen
Mario Kunasek und Herbert Kickl: unterschiedliche Charaktere in der FPÖ
Niederösterreich
Brand im Föhrenwald: 250 Menschen evakuiert
93.952 mal gelesen
Es brennt erneut im Föhrenwald
Wien
Streit über das Glas Leitungswasser im Wirtshaus
1082 mal kommentiert
Um das kostenlose Leitungswasser beim Wirt ist eine Diskussion entbrannt.
Kolumnen
Nach neuer Umfrage müssen Alarmglocken schrillen
1028 mal kommentiert
Mario Kunasek und Herbert Kickl: unterschiedliche Charaktere in der FPÖ
Kolumnen
Das Zukunftsdilemma von Bundeskanzler Stocker
972 mal kommentiert
Wenn die Umfragen stimmen, hätte Kanzler Stocker mit seiner ÖVP nach den nächsten Wahlen keine ...
Mehr Außenpolitik
Absturzort durchkämmt
Drohne über Lettland aus Belarus eingeflogen
FPÖ-Hoch in Umfrage
Niederösterreich wird „politisches Kampfgebiet“
Hilfe für Urlauber
So senkt Polen den Spritpreis in den Sommerferien
Frauen bekommen mehr
Iranische Armee setzt Kopfgeld auf US-Soldaten aus
Pro Nacht in Gaza
Israels Polizeiminister fordert 30 bis 40 Tötungen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf