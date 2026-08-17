Drohne über Lettland aus Belarus eingeflogen

Wie berichtet, war sie am Freitag im Nordosten Lettlands von italienischen Eurofightern vom Himmel geholt worden. Drohnen, die eindringen, würden auch weiterhin abgeschossen werden, kündigte Melnis an. Das sei eine Frage der Sicherheit der Bewohnerinnen und Bewohner sowie ihres Eigentums. „Die Ukraine verteidigt sich und greift weiterhin russisches Territorium mit Drohnen an, während Russland Gegenmaßnahmen ergreift“, sagte der Verteidigungsminister.