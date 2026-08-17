Korb für Alaba? Juve verpflichtet Teamverteidiger

Die „Alte Dame“ hat am Montag die Verpflichtung von Jhon Lucumi bekannt gegeben. Damit dürfte sich gleichzeitig ein möglicher Wechsel von ÖFB-Star David Alaba nach Turin erledigt haben.
Lucumi wechselt innerhalb der Serie A vom FC Bologna zu den „Bianconeri“. Für den 28-jährigen Innenverteidiger überweist Juventus eine Ablöse von mehr als 20 Millionen Euro. Der Kolumbianer unterschreibt in Turin einen langfristigen Vertrag bis Sommer 2030.
Mit dem nächsten Neuzugang steigen die Transferausgaben der „Alten Dame“ in diesem Sommer auf mittlerweile mehr als 157 Millionen Euro.
Was wird aus Alaba?
Die Verpflichtung dürfte gleichzeitig Auswirkungen auf David Alaba haben. In den vergangenen Wochen soll sich Juventus auch mit einem Transfer des 34-jährigen ÖFB-Kapitäns beschäftigt haben.
Der langjährige Real-Madrid-Profi galt in Turin allerdings lediglich als Ersatzkandidat für den Fall, dass der Deal mit Lucumi scheitern sollte. Da der Kolumbianer nun fix bei Juventus unterschrieben hat, dürfte ein Wechsel Alabas zur „Alten Dame“ vorerst kein Thema mehr sein.
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