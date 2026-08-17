Aston Martin bringt stärksten aller „Frontkratzer“

Der vorn längs eingebaute 5,2-Liter-V12 mit zwei Turboladern entwickelt 1000 Newtonmeter Drehmoment, die bereits ab 2500 Touren anliegen. Die Kraft gelangt über eine Achtgangautomatik und ein elektronisch geregeltes Sperrdifferenzial an die Hinterräder. Eine neue Getriebeabstimmung mit Anleihen beim Rennwagen Vantage GT4 soll besonders schnelle Gangwechsel ermöglichen. Den Sprint auf Tempo 100 absolviert der Valen laut Hersteller in 3,1 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit wird bei 345 km/h elektronisch begrenzt.