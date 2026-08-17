62-Jährige stirbt nach Feuer in Wiener Donaustadt

Die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Wien verschafften sich Zugang zu der betroffenen Wohnung. Dort fanden sie die 62-Jährige reglos vor. Auch ihr Ehemann befand sich noch in der Wohnung, er blieb weitgehend unverletzt. Beide wurden von den Einsatzkräften ins Freie gebracht.