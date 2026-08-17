62-Jährige stirbt nach Feuer in Wiener Donaustadt

Dramatische Szenen in der Donaustadt: In der Nacht auf Samstag ist in einer Wohnung in Wien-Donaustadt ein Feuer ausgebrochen. Für eine 62-jährige Bewohnerin kam jede Hilfe zu spät – sie erlag später im Spital ihren lebensgefährlichen Verletzungen.
Die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Wien verschafften sich Zugang zu der betroffenen Wohnung. Dort fanden sie die 62-Jährige reglos vor. Auch ihr Ehemann befand sich noch in der Wohnung, er blieb weitgehend unverletzt. Beide wurden von den Einsatzkräften ins Freie gebracht.
Zustand verschlechterte sich weiter
Die Berufsrettung Wien übernahm umgehend die notfallmedizinische Versorgung der Frau. Anschließend wurde sie mit lebensgefährlichen Verletzungen in den Schockraum eines Wiener Spitals gebracht. Dort verschlechterte sich ihr Zustand weiter – die 62-Jährige starb schließlich an den Folgen des Brandes.
Doch auch für weitere Bewohner des Hauses wurde die Nacht zum Albtraum: Fünf Personen mussten wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftung notfallmedizinisch behandelt werden. Sie konnten anschließend in häusliche Pflege entlassen werden.
Brandursache bislang noch unbekannt
Die Berufsfeuerwehr Wien löschte den Brand. Danach kontrollierten weitere Atemschutztrupps das bereits verrauchte Stiegenhaus, um sicherzustellen, dass keine weitere Gefahr für die Bewohner bestand. Warum das Feuer ausbrach, ist derzeit noch unklar. Die Brandursache ist Gegenstand laufender Ermittlungen des Landeskriminalamtes Wien.
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