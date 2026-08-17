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„Peckerl“ für Ex!

Ariana Grande besiegelt ihre neue Liebe mit Tattoo

Society International
17.08.2026 14:15
Ariana Grandes Schlüsselbein ziert mittlerweile ein Liebestattoo für ihren Jetzt-wieder-Freund ...
Ariana Grandes Schlüsselbein ziert mittlerweile ein Liebestattoo für ihren Jetzt-wieder-Freund Ricky Álvarez.(Bild: AP/Richard Shotwell)
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Von Daniela Altenweisl

Zurück zum Ex – und dann gleich mit einem Liebes-Beweis, der unter die Haut geht! Denn Ariana Grande machte erst in der letzten Woche ihre Beziehung zu Ricky Álvarez offiziell. Und jetzt trägt sie die Zeile „I do love you“ auf dem Schlüsselbein.

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Das Romantische an Grandes neuem „Peckerl“: Auch ihr Liebster Álvarez hat diese Zeile mit Tinte am Körper verewigt – und zwar an exakt derselben Stelle wie Grande.

Grandes Freund trägt Tattoo schon länger
Gemeinsam beim Tätowierer waren die Sängerin und Schauspielerin und der Tänzer allerdings nicht. Denn der 35-Jährige trägt die Worte schon seit einiger Zeit auf seinem Schlüsselbein, wie ein Selfie aus dem letzten Jahr beweist. 

In diesem Instagram-Posting ist das Tattoo von Ricky Álvarez zu sehen:

Dennoch jubeln die Fans über diesen schönen Liebesbeweis von Ariana Grande, der wenige Tage nach dem Liebes-Outing kommt.

Liebe mit Kuschel-Fotos bestätigt
Denn erst in der letzten Woche teilte die Sängerin einige Fotos auf ihrem Instagram-Account, darunter auch zwei Kuschel-Fotos mit Álvarez.

In dieser Instagram-Fotogalerie finden sich die beiden Schnappschüsse von Ariana Grande mit ihrem Nun-wieder-Freund Ricky Álvarez:

Zwar waren auf einem Schnappschuss die Köpfe des Liebespaares abgeschnitten, während ein weiterer ziemlich verwackelt war. Um gar keine Spekulationen aufkommen zu lassen, verlinkte Grande jedoch in beiden Bildern ihren Ex, der mittlerweile wieder ihr Freund ist.

Liebes-„Peckerl“ ganz frisch
Zu sehen ist das Liebes-„Peckerl“ der 33-Jährigen übrigens aktuell auch in ihrer Instagram-Story – wenn auch sehr verschwommen. Hier teilte die Sängerin Fan-Videos von ihrem Konzert in London.

Und offenbar ist das Tattoo ganz frisch: Denn auf den Pärchenfotos aus der letzten Woche prangt die Zeile noch nicht auf Grandes Schlüsselbein.

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Übrigens zieren schon ein weitere „Partner“-Tattoo Grandes Haut: Mit „Wicked“-Kollegin ließ sich die Sängerin und Schauspielerin nämlich gleich mehrere Motive stechen, die ihre Freundschaft besiegeln. 

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