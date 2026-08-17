Falsche Medikamente für Bewohner in Seniorenheim

Die Häuser zum Leben haben Externe mit der Untersuchung der Vorfälle beauftragt. Konkret soll der Arzt Christian Sebesta und die Rechtsanwaltskanzlei Baker McKenzie die Vorfälle aufarbeiten. Geklärt werden soll dabei etwa, ob Unachtsamkeit bei der Medikamentenzuteilung oder Fehler in den geführten Listen zu den Problemen führten. Die Häuser zum Leben haben laut eigenen Angaben ihre internen Kontrollen bereits verschärft, geben aber zu: „Damit ist es nicht getan.“