„Mission Monte-Carlo“: Warum die Reise warten muss

Eigentlich sollte Robert Krickl bereits mit seinem „Scheunen-Schatz“ in Monte-Carlo angekommen sein: dem vermutlich einzigen erhaltenen Exemplar des einst in seiner niederösterreichischen Gemeinde Brunn am Gebirge gefertigten Oldtimers Avis Type 2/3 – die „Krone“ berichtete. Dass der Start der Reise noch auf sich warten lässt, hat jedoch gleich mehrere erfreuliche Gründe.