„Mission Monte-Carlo“: Warum die Reise warten muss

Eigentlich sollte Robert Krickl bereits mit seinem „Scheunen-Schatz“ in Monte-Carlo angekommen sein: dem vermutlich einzigen erhaltenen Exemplar des einst in seiner niederösterreichischen Gemeinde Brunn am Gebirge gefertigten Oldtimers Avis Type 2/3 – die „Krone“ berichtete. Dass der Start der Reise noch auf sich warten lässt, hat jedoch gleich mehrere erfreuliche Gründe.
„Wirklich viel Arbeit“ in ihr Auto hineingesteckt haben Krickl und sein Team seit dem ersten Lokalaugenschein im Jänner. Das Auto sei mittlerweile vollkommen fahrtauglich und straßenzugelassen. „Es sind alle Werte in Ordnung“, erklärt der Heimatforscher mit dem gewissen Faible für Geschichte zum Anfassen.
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