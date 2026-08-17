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Mann rief um Hilfe

E-Scooter-Akku fing Feuer: Rettung über Fenster

Wien
17.08.2026 15:14
ramatische Rettung in Wien-Leopoldstadt: Eine Person wurde von der Berufsfeuerwehr über ein ...
ramatische Rettung in Wien-Leopoldstadt: Eine Person wurde von der Berufsfeuerwehr über ein Fenster aus einer brennenden Wohnung gerettet.(Bild: Stadt Wien | Feuerwehr )
Porträt von krone.at
Von krone.at

Dramatische Szenen am Montagvormittag in Wien-Leopoldstadt: Als die Berufsfeuerwehr in der Körnergasse eintraf, quoll bereits dichter Rauch aus mehreren Fenstern einer Wohnung im zweiten Stock eines Mehrparteienhauses. Eine Person stand am Fenster und rief laut um Hilfe.

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Für die Feuerwehrleute war sofort klar: Es zählt jede Sekunde. Während ein Atemschutztrupp die Brandbekämpfung vorbereitete, stellten andere Einsatzkräfte eine Schiebleiter auf. Damit gelang es ihnen, die Person über das Fenster aus der brennenden Wohnung zu retten.

Anschließend wurde der Mann der Berufsrettung Wien übergeben und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Flammen griffen bereits auf Möbel über
Zeitgleich kämpften die Feuerwehrleute gegen die Flammen. Ein Atemschutztrupp drang mit einer Löschleitung über das Stiegenhaus in die Wohnung vor. Rasch stellte sich heraus: Ein E-Scooter-Akku hatte Feuer gefangen. Die Flammen hatten bereits auf Möbel und andere Gegenstände im Eingangsbereich übergegriffen.

Der Brand konnte jedoch schnell gelöscht werden. Danach kontrollierten die Einsatzkräfte die Wohnung und belüfteten die Räume, um den dichten Rauch aus dem Gebäude zu bekommen. Nach rund einer Stunde, gegen 11.15 Uhr, war der Einsatz beendet.

Lagerung von Akkus auf Fluchtwegen verboten
Warum der Akku Feuer fing, ist derzeit noch Gegenstand von Ermittlungen. Die Berufsfeuerwehr Wien erinnert in diesem Zusammenhang daran, Akkus nur dort zu lagern und zu laden, wo auch ein Rauchmelder vorhanden ist. In der unmittelbaren Umgebung sollten sich keine brennbaren Materialien befinden. Auf Fluchtwegen dürfen Akkus keinesfalls gelagert oder geladen werden.

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