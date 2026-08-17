E-Scooter-Akku fing Feuer: Rettung über Fenster

Lagerung von Akkus auf Fluchtwegen verboten

Warum der Akku Feuer fing, ist derzeit noch Gegenstand von Ermittlungen. Die Berufsfeuerwehr Wien erinnert in diesem Zusammenhang daran, Akkus nur dort zu lagern und zu laden, wo auch ein Rauchmelder vorhanden ist. In der unmittelbaren Umgebung sollten sich keine brennbaren Materialien befinden. Auf Fluchtwegen dürfen Akkus keinesfalls gelagert oder geladen werden.