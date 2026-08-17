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Spanische Presse lobt: „Adeyemi setzt ein Zeichen“

La Liga
17.08.2026 15:23
Karim Adeyemi
Karim Adeyemi(Bild: EPA/GEORGIOS KEFALAS)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Karim Adeyemi hat beim FC Barcelona erstmals so richtig aufhorchen lassen! Der deutsche Nationalspieler glänzte beim 5:2-Erfolg im Testspiel gegen den FC Basel mit einem Treffer und einer Vorlage. Für seinen starken Auftritt erntete der 24-Jährige anschließend jede Menge Lob von der spanischen Presse.

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Erst vor wenigen Wochen war Adeyemi von Borussia Dortmund nach Barcelona gewechselt, nun setzte er ein erstes sportliches Ausrufezeichen. Gegen Basel brachte der schnelle Flügelspieler die Katalanen in der ersten Halbzeit mit 1:0 in Führung und bereitete wenig später auch den zweiten Treffer vor.

„Adeyemi setzt ein Zeichen“
Für die „Marca“ war der Auftritt eine deutliche Kampfansage an Trainer Hansi Flick und Adeyemis Konkurrenten um einen Platz in der Offensive. „Adeyemi setzt ein Zeichen“, lautete die Schlagzeile. Die Zeitung berichtete von einem „souveränen Sieg gegen Basel, bei dem Karim Adeyemi besonders glänzte“. Das Blatt ging sogar noch weiter und machte den Deutschen zum entscheidenden Mann des Abends. Adeyemi sei „der Protagonist der Partie“ gewesen, „bei der er das erste Tor erzielte und die Vorlage zum zweiten lieferte. Der Stürmer absolvierte ein sehr rundes Spiel und setzte ein Statement: Er will sich einen Platz in der Startelf sichern. In einem Sturm, in dem es einen extrem harten Konkurrenzkampf geben wird, verschafft sich der Deutsche langsam einen Vorsprung. Er spielte gut auf der rechten und auf der linken Seite und war entscheidend“.

Adeyemi unterschrieb bei Barca.
Adeyemi unterschrieb bei Barca.(Bild: EPA/Enric Fontcuberta)

„Stellte sein großes Potenzial unter Beweis“
Auch die Zeitung „Sport“ zeigte sich vom Barca-Neuzugang begeistert und bezeichnete Adeyemi sogar als den „Star“ des Abends. Besonders seine Dynamik und sein Auftreten im Eins-gegen-eins beeindruckten. „Der Deutsche zeigte sein bestes Spiel der Saisonvorbereitung ab. Er war schnell und sehr treffsicher bei den Dribblings, sein Start in die Partie war vielversprechend. Sein erstes Tor für Barca fiel nach einer sehenswerten Aktion, bei der er sein großes Potenzial unter Beweis stellte“, analysierte das Blatt. Das Urteil fiel entsprechend deutlich aus: „Seine Schnelligkeit ist beeindruckend. Auf diesem Niveau könnte er ein großartiger Neuzugang sein.“

Bis zu 31 Mio. für Dortmund
Adeyemis Wechsel nach Barcelona war erst Ende Juli über die Bühne gegangen. Für den Flügelflitzer überwiesen die Katalanen zunächst 22 Millionen Euro fix an Borussia Dortmund. Durch vereinbarte Bonuszahlungen kann die Ablöse noch um weitere neun Millionen Euro und damit auf insgesamt 31 Millionen Euro anwachsen.

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Und auch bei einem späteren Transfer könnte beim BVB noch einmal die Kasse klingeln. Die Dortmunder sicherten sich einen Weiterverkaufsanteil von satten 35 Prozent. Vorerst will sich Adeyemi aber in Barcelona festspielen – gegen Basel lieferte er dafür schon einmal ein starkes Bewerbungsschreiben ab.

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