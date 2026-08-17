Spanische Presse lobt: „Adeyemi setzt ein Zeichen“

„Adeyemi setzt ein Zeichen“

Für die „Marca“ war der Auftritt eine deutliche Kampfansage an Trainer Hansi Flick und Adeyemis Konkurrenten um einen Platz in der Offensive. „Adeyemi setzt ein Zeichen“, lautete die Schlagzeile. Die Zeitung berichtete von einem „souveränen Sieg gegen Basel, bei dem Karim Adeyemi besonders glänzte“. Das Blatt ging sogar noch weiter und machte den Deutschen zum entscheidenden Mann des Abends. Adeyemi sei „der Protagonist der Partie“ gewesen, „bei der er das erste Tor erzielte und die Vorlage zum zweiten lieferte. Der Stürmer absolvierte ein sehr rundes Spiel und setzte ein Statement: Er will sich einen Platz in der Startelf sichern. In einem Sturm, in dem es einen extrem harten Konkurrenzkampf geben wird, verschafft sich der Deutsche langsam einen Vorsprung. Er spielte gut auf der rechten und auf der linken Seite und war entscheidend“.