Das Rote Haus und die Sache mit dem Ochsenblut

Betritt ein Fremder den Dornbirner Marktplatz, braucht er keinen Stadtplan, um es zu finden. Das Rote Haus springt einem förmlich ins Auge. Und das nicht nur wegen seiner kräftigen Farbe, sondern, weil es sozusagen beschlossen hat, sämtliche Architekturmoden der vergangenen vierhundert Jahre gelassen an sich vorbeiziehen zu lassen. Während ringsum immer wieder gebaut, umgebaut und modernisiert wurde, blieb es einfach stehen. Mit seiner markanten Erscheinung, der roten Fassade, dem mächtigen Giebel und den kunstvoll bemalten Fenstern ist es wohl das schönste Rheintalhaus des Landes.