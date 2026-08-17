Das Rote Haus und die Sache mit dem Ochsenblut

In seiner Serie „Alte Häuser und ihre Geschichte“ befasst sich der Schriftsteller Robert Schneider heute mit dem Roten Haus in Dornbirn. Dieses ist nicht nur eines der bekanntesten Wahrzeichen Vorarlbergs, sondern auch ein Symbol für bürgerliche Selbstbestimmung.
Betritt ein Fremder den Dornbirner Marktplatz, braucht er keinen Stadtplan, um es zu finden. Das Rote Haus springt einem förmlich ins Auge. Und das nicht nur wegen seiner kräftigen Farbe, sondern, weil es sozusagen beschlossen hat, sämtliche Architekturmoden der vergangenen vierhundert Jahre gelassen an sich vorbeiziehen zu lassen. Während ringsum immer wieder gebaut, umgebaut und modernisiert wurde, blieb es einfach stehen. Mit seiner markanten Erscheinung, der roten Fassade, dem mächtigen Giebel und den kunstvoll bemalten Fenstern ist es wohl das schönste Rheintalhaus des Landes.
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