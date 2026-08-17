Reisen muss trotz hohen Alters kein Hindernis sein

Einmal noch das Meer riechen, den Wind in den Bergen spüren und für einen Moment die Last des Alltags vergessen. Für viele Senioren und Menschen mit Beeinträchtigung scheint das Verreisen oft unerreichbar weit weg zu sein. Doch ein Angebot des Roten Kreuzes schenkt ihnen genau diese verloren geglaubte Freiheit zurück.