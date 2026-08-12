Wie „Perversling-Brillen“ junge Frauen bloßstellen

Schimpften Gegner smarter Brillen Träger einer Google-Glass-Brille einst „Glassholes“, haben sie für Metas Datenbrillen einen nicht weniger schmeichelhaften Begriff erdacht: „Perversling-Brillen“. Und die Bezeichnung kommt nicht von ungefähr, bereiten die Kamerabrillen doch vor allem jungen Frauen Sorgen. Diese werden ohne deren Wissen oder Zustimmung gefilmt und in den sozialen Medien zur Schau gestellt. Krone+ verrät, welche Szene hinter dem fragwürdigen „Trend“ steckt – und was von Warn-Apps gegen smarte Brillen auf den Nasen von Gaffern und Spannern zu halten ist.