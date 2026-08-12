Wie „Perversling-Brillen“ junge Frauen bloßstellen

Zwölf Jahre, nachdem Google mit der Datenbrille „Glass“ einen Bauchfleck hinlegte, will es die Branche noch mal wissen und arbeitet an einer neuen Generation von Datenbrillen. Vor allem Mark Zuckerbergs Meta-Konzern will sie etablieren. Mit Kameras, Lautsprechern und teils transparenten Displays positioniert man sie als Ergänzung zum Handy – und dank gereifter Technik sollen die neuen Modelle alltagstauglicher sein als einst jenes von Google. Trotzdem treffen sie immer noch auf erheblichen Widerstand.
Schimpften Gegner smarter Brillen Träger einer Google-Glass-Brille einst „Glassholes“, haben sie für Metas Datenbrillen einen nicht weniger schmeichelhaften Begriff erdacht: „Perversling-Brillen“. Und die Bezeichnung kommt nicht von ungefähr, bereiten die Kamerabrillen doch vor allem jungen Frauen Sorgen. Diese werden ohne deren Wissen oder Zustimmung gefilmt und in den sozialen Medien zur Schau gestellt. Krone+ verrät, welche Szene hinter dem fragwürdigen „Trend“ steckt – und was von Warn-Apps gegen smarte Brillen auf den Nasen von Gaffern und Spannern zu halten ist.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.