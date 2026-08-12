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Wie „Perversling-Brillen“ junge Frauen bloßstellen

Digital
12.08.2026 14:50
Sie sehen aus wie klobige Sonnenbrillen, haben aber Lautsprecher, Mikro und Kamera: Smarte ...
Sie sehen aus wie klobige Sonnenbrillen, haben aber Lautsprecher, Mikro und Kamera: Smarte Brillen wie jene von Meta sorgen für Aufregung und bergen Missbrauchspotenzial.(Bild: Nenad - stock.adobe.com)
Porträt von Dominik Erlinger
Von Dominik Erlinger

Zwölf Jahre, nachdem Google mit der Datenbrille „Glass“ einen Bauchfleck hinlegte, will es die Branche noch mal wissen und arbeitet an einer neuen Generation von Datenbrillen. Vor allem Mark Zuckerbergs Meta-Konzern will sie etablieren. Mit Kameras, Lautsprechern und teils transparenten Displays positioniert man sie als Ergänzung zum Handy – und dank gereifter Technik sollen die neuen Modelle alltagstauglicher sein als einst jenes von Google. Trotzdem treffen sie immer noch auf erheblichen Widerstand.

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Schimpften Gegner smarter Brillen Träger einer Google-Glass-Brille einst „Glassholes“, haben sie für Metas Datenbrillen einen nicht weniger schmeichelhaften Begriff erdacht: „Perversling-Brillen“. Und die Bezeichnung kommt nicht von ungefähr, bereiten die Kamerabrillen doch vor allem jungen Frauen Sorgen. Diese werden ohne deren Wissen oder Zustimmung gefilmt und in den sozialen Medien zur Schau gestellt. Krone+ verrät, welche Szene hinter dem fragwürdigen „Trend“ steckt – und was von Warn-Apps gegen smarte Brillen auf den Nasen von Gaffern und Spannern zu halten ist.

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