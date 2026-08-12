Strafanzeige gegen Meta wegen KI-Brillen

Bundesnetzagentur beobachtet Markt

Die deutsche Bundesnetzagentur hatte bereits 2023 in einer Stellungnahme zu smarten Brillen betont, dass vernetzte Geräte zur heimlichen Audio- oder Videoaufzeichnung verboten sind. Die Behörde teilte auf Anfrage am Mittwoch mit, sie beobachte den Markt aufmerksam. Offizielle Ermittlungen habe sie bisher nicht eingeleitet. „Der Besitz, der Import oder der Verkauf von Smart-Brillen ist nicht verboten, solange die Aufzeichnungsfunktion deutlich sichtbar ist, beispielsweise durch ein optisches Signal.“