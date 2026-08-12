Trainer tritt zurück! Chaos bei Arnautovic-Klub

Trainer Stankovic geht

Trainer Dejan Stankovic wartete damit nicht lange. Noch in der Nacht auf Mittwoch verabschiedete sich die Klublegende in der Kabine von seiner Mannschaft und erklärte seinen unwiderruflichen Rücktritt. Roter Stern machte die Trennung am Mittwoch schließlich auch offiziell. Damit wiederholt sich für den 47-Jährigen die Geschichte. Schon seine erste Amtszeit bei Roter Stern war 2022 nach einem Aus in der Champions-League-Qualifikation zu Ende gegangen. Damals war Maccabi Haifa zur Endstation geworden. Erst im vergangenen Dezember kehrte Stankovic auf die Trainerbank seines Herzensklubs zurück. Während der Partie sah Stankovic die Rote Karte. Als er anschließend den Platz verlassen musste, begleiteten ihn Pfiffe der eigenen Anhänger. Doch der Ärger der Fans richtete sich längst nicht mehr nur gegen den Trainer: Von den Tribünen wurden lautstark Konsequenzen innerhalb der Klubführung gefordert.