Otto Waalkes dachte schon am Traualtar an Trennung

Verbitterung ist bei Otto deshalb nicht zu spüren. Vielmehr scheint sich das Verhältnis zwischen den ehemaligen Eheleuten nach der Trennung sogar positiv entwickelt zu haben. Aus der einstigen Partnerschaft entstand eine Freundschaft, die von gegenseitigem Vertrauen geprägt ist. Über die heutige Verbindung zu Hassmann sagte der Entertainer einmal: „Es ist schöner als vorher.“