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Rezept der Woche

Mediterrane Seafood-Pasta von Peter Lehner

Rezept der Woche
12.08.2026 15:30
Porträt von krone.at
Von krone.at

Dieses Gericht bringt Euch sofort in Urlaubsstimmung. Man kann das Meer und den Strand förmlich riechen und natürlich am Gaumen schmecken. Peter hat wie immer die perfekten Tipps für uns, wie die Garnelen, der Oktopus, die Jakobsmuscheln und die Calamari-Ringe perfekt gelingen.

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Seafood-Pasta
Oliven Dressing Zutaten:  2 Schalotten, 1 Zehe Knoblauch, 1 Stange Lauch, 200ml Riesling, 500ml Fischfond, 4 Zweige Petersilie, Olivenöl, Salz, Chili

Zubereitung: 
Schalotten, Knoblauch und Lauch in feine Streifen schneiden. In Olivenöl bei mittlerer Hitze glasig andünsten. Mit Wein ablöschen und verkochen lassen. Danach mit Fond aufgießen und auf die Hälfte reduzieren.

(Bild: krone.tv)

Meeresfrüchte
Zutaten: 4 Garnelen ohne Schale, 100g gekochte Oktopus-Stücke, 4 Jakobsmuscheln, 4 Calamari in Ringe geschnitten, Olivenöl, Salz 

Zubereitung:
Alle Meeresfrüchte separat bei hoher Hitze für ca. 30-45 Sekunden von allen Seiten kurz braten.  

Die Pasta in gut gesalzenem Wasser kochen. Wenn die Pasta fertig ist, zur Sauce hinzufügen, nochmals aufkochen und zum Schluss das Seafood unterheben und mit frischer Petersilie, Olivenöl und Zitrone abschmecken.

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