Raubtier springt über Weidezaun, tötet 31 Schafe

Auf einer gut gesicherten Weide im Grenzgebiet zwischen der Steiermark und Kärnten hat ein Raubtier einen Zaun überwunden und mindestens 31 Tiere getötet – die Hälfte der Herde. Gesichert waren die Tiere mit einem Herdenschutzzaun. Dieser ist einen Meter hoch und hat vier stromführende Litzen.