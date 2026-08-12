Hier zeigt Pop-Diva Rihanna ihre drei Kinder

Zuckersüßes Kuschelfoto

Im Posting ist ein Video zu sehen, in dem sie mit ihren Kindern für die Fotografen post. Dabei hält sie ihre Kinder im Arm oder an der Hand, besonders Söhnchen Riot umarmt sie fest. Rocki Irish, die bald ihren ersten Geburtstag feiert, kuschelt sich fest an ihre Mama. Schließlich greift Rihanna noch nach der Hand von RZA und lächelt dabei glücklich in die Kamera – einfach zuckersüß!



Hier zeigt Rihanna stolz ihren Nachwuchs: