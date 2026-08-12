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Hier zeigt Pop-Diva Rihanna ihre drei Kinder

Society International
12.08.2026 15:00
Rihanna zeigt ein seltenes Foto ihrer drei Kinder.
Rihanna zeigt ein seltenes Foto ihrer drei Kinder.(Bild: Krone-Collage/Instagram/badgalriri)
Porträt von Silvia Ritter
Von Silvia Ritter

Sängerin Rihanna postete am Dienstag ein zuckersüßes Foto mit ihren drei Kindern. Was hinter der seltenen Aufnahme steckt.

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Sängerin Rihanna hält ihren Nachwuchs aus der Öffentlichkeit eher fern. Umso mehr überraschte sie nun mit einem Posting, in dem sie mit ihren drei Kindern zu sehen ist. Das Foto zeigt die dreifache Mama und ihre Sprösslinge innerhalb eines abgesperrten Bereichs, auf dem blauen Boden prangt auf gelb-schwarzem Hintergrund „Rihanna“. 

Zuckersüßes Kuschelfoto
Im Posting ist ein Video zu sehen, in dem sie mit ihren Kindern für die Fotografen post. Dabei hält sie ihre Kinder im Arm oder an der Hand, besonders Söhnchen Riot umarmt sie fest. Rocki Irish, die bald ihren ersten Geburtstag feiert, kuschelt sich fest an ihre Mama. Schließlich greift Rihanna noch nach der Hand von RZA und lächelt dabei glücklich in die Kamera – einfach zuckersüß!

Hier zeigt Rihanna stolz ihren Nachwuchs:

Was dahintersteckt: Im Jahr 2017 wurde auf Barbados eine Straße nach Rihanna benannt. Nämlich jene Straße, in der die Sängerin aufwuchs. Neben das Posting schreibt sie: „Erst habe ich mich wieder wie das Kind aus Westbury gefühlt...im nächsten Moment bringe ich meine eigenen Kinder zurück in den ‘Rihanna Drive‘.“ Um die Sängerin zu ehren, wurde die „Barbados Road“ in  „Rihanna Drive“ umbenannt und sogar als Kulturdenkmal deklariert. Nun brachte Rihanna ihre eigenen Kinder an diesen besonderen Ort.

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Rihanna ist seit 2020 mit dem Rapper A$AP Rocky liiert. Mit ihm hat sie die Söhne RZA und Riot, Tochter Rocki Irish wurde 2025 geboren.

Rihanna ist eine der erfolgreichsten Künstlerinnen weltweit.
Rihanna ist eine der erfolgreichsten Künstlerinnen weltweit.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Mike Coppola)

Sie gilt als eine der erfolgreichsten Sängerinnen der letzten Jahrzehnte, im Jahr 2017 war sie die meistgestreamte Künstlerin auf Spotify. Sie engagiert sich immer wieder sozial, unterstützte Opfer des Haiti-Erdbebens im Jahr 2010, fördert das Kinderhilfswerk UNICEF und assistierte Prinz Harry im Engagement für Aidskranke, indem sie gemeinsam mit ihm an einer öffentlichen Blutuntersuchung teilnahm.

 

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