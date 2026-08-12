Lignano-Legende: „Cocco Bello“-Verkäufer ist tot

„Giovanni (...) war im Laufe der Zeit weit mehr geworden als nur ein einfacher Kokosnussverkäufer: eine charakteristische und vertraute Erscheinung des Sommers in Lignano. Er war vor allem an seiner ganz besonderen Art erkennbar, die Badegäste herbeizurufen und sein ,Cocco Bello‘ vor sich hin zu singen – eine Stimme, die Sommer für Sommer fast zu einem Teil der Klangkulisse des Strandes geworden war (...)“, heißt es in der Facebook-Gruppe „Lignano – Sonne, Sand und Meer“, die mehr als 63.000 Mitglieder zählt.