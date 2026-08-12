Leichenfund in Innsbruck: Rätsel um jungen Toten!

Im Westen von Innsbruck wurde am Mittwochvormittag im Bereich eines Mehrparteienhauses die Leiche eines jungen Mannes entdeckt. Das Landeskriminalamt Tirol nahm Ermittlungen auf – eine Obduktion wurde inzwischen durchgeführt. Die Todesursache ist aber noch unklar.
Kurz vor 10 Uhr sei es am Mittwochvormittag in der Innsbrucker Kranebitter Allee zu dem Leichenfund gekommen, erklärte Polizeisprecher Christian Viehweider auf „Krone“-Nachfrage. Beim Toten soll es sich um einen jungen Mann handeln – offenbar wurde er im Freien bei einem Wohnhaus entdeckt.
Obduktion durchgeführt
Das Landeskriminalamt Tirol übernahm den Fall. Angaben zur Identität machte die Exekutive noch keine. Die Leiche sei inzwischen in der Innsbrucker Gerichtsmedizin obduziert worden. „Demnach liegen vorerst keine Hinweise auf ein mögliches Fremdverschulden vor“, so Viehweider.
In Drogenszene aktiv?
Weitere Ermittlungen und Untersuchungen sind im Gange. Dass es sich beim Toten möglicherweise um ein Mitglied aus der nordafrikanischen Drogenszene handelt, wollte oder konnte die Polizei noch nicht bestätigen.
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