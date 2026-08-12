Leichenfund in Innsbruck: Rätsel um jungen Toten!

Kurz vor 10 Uhr sei es am Mittwochvormittag in der Innsbrucker Kranebitter Allee zu dem Leichenfund gekommen, erklärte Polizeisprecher Christian Viehweider auf „Krone“-Nachfrage. Beim Toten soll es sich um einen jungen Mann handeln – offenbar wurde er im Freien bei einem Wohnhaus entdeckt.