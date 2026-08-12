Niedrigwasser legt zwei Kriegsschiffe in NÖ frei

Schaulustige wollen Schiffe sehen

Wegen der anhaltend niedrigen Pegelstände hat die Schifffahrt auf der Donau derzeit mit Problemen zu kämpfen. Diese brachten jedoch auch den historischen Fund zutage: Im seichten Wasser sieht man die Relikte aus dem Zweiten Weltkrieg. Die historische Entdeckung lockt derzeit viele Schaulustige an die Donau, wie die „NÖN“ berichteten.