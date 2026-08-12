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Hitzewelle in Italien

Streuner suchen Zuflucht in Supermarkt

Ausland
12.08.2026 14:43
Auf Sizilien setzt sich der Lebensmitteldiskonter Lidl dafür ein, dass Streuner Futter, Trinken ...
Auf Sizilien setzt sich der Lebensmitteldiskonter Lidl dafür ein, dass Streuner Futter, Trinken und ein kühles Plätzchen haben.(Bild: APA/AFP/Giovanni ISOLINO)
Porträt von Sarah Dan
Von Sarah Dan

Die extreme Hitzewelle macht auch streunenden Hunden auf Sizilien zu schaffen. In Licata suchten mehrere Tiere Zuflucht in und vor einer Filiale des Lebensmitteldiskonters Lidl. Dort finden sie Schatten, klimatisierte Bereiche sowie Wasser und Futter und sorgen damit im Netz für viel Aufmerksamkeit.

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Videos, die auf TikTok veröffentlicht wurden, zeigen mehrere erschöpfte Hunde in Licata auf Sizilien. Die Tiere halten sich im klimatisierten Ein- und Ausgangsbereich sowie vor einer Lidl-Filiale auf.

Offenbar dürfen die Hunde dort bleiben. Für die Tiere stehen zudem Näpfe mit Wasser und Futter bereit. Angesichts der hohen Temperaturen suchen die Streuner damit gezielt einen Ort auf, an dem sie Abkühlung und Nahrung finden können. „Die Tiere sind nicht dumm. Die wissen, wo sie Hilfe bekommen“, kommentierte eine Userin die Aufnahmen auf TikTok.

Hitzewelle verschärft Problem mit Streunern
Die Szenen entstanden während der Hitzewelle, die Sizilien und andere Regionen Südeuropas belastet. Temperaturen von deutlich über 30 Grad stellen besonders für streunende Tiere eine große Gefahr dar. Ihnen fehlen häufig ausreichend Wasser, Schatten und kühle Rückzugsorte.

Gleichzeitig machen die Aufnahmen auf ein größeres Problem aufmerksam: Italien kämpft seit Jahren mit einer großen Zahl freilaufender Hunde. In einigen Regionen vermehren sich die Tiere unkontrolliert, weil sie nicht ausreichend kastriert werden.

Auch die Unterbringung in sogenannten „Canile“, privaten oder kommunalen Tierheimen, steht immer wieder in der Kritik. Tierschützer berichten von unzureichendem Schutz vor der Hitze.

Lidl bekommt viel Zuspruch
Das Verhalten der Filiale in Licata sorgt unterdessen für positive Reaktionen im Internet. Viele Nutzer loben das große Herz für Tiere. Die Bilder zeigen nicht nur die Auswirkungen der extremen Temperaturen auf Straßentiere, sondern auch, wie ein geschützter und kühler Ort für die Hunde zur wichtigen Anlaufstelle werden kann.

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