Streuner suchen Zuflucht in Supermarkt

Offenbar dürfen die Hunde dort bleiben. Für die Tiere stehen zudem Näpfe mit Wasser und Futter bereit. Angesichts der hohen Temperaturen suchen die Streuner damit gezielt einen Ort auf, an dem sie Abkühlung und Nahrung finden können. „Die Tiere sind nicht dumm. Die wissen, wo sie Hilfe bekommen“, kommentierte eine Userin die Aufnahmen auf TikTok.