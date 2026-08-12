Erleben Sie das legendäre Marsupilami im Kino

Am 21. August laden die Cineplexx Kinos wieder zum Family Fun Friday ein und zusammen mit krone.tv können Sie dabei sein. Dieses Mal zeigt Cineplexx die Kinofilmadaption der bekannten Kinderserie Marsupilami.
Favid steht kurz vor dem beruflichen Aus. Um seinen Job zu retten, lässt er sich auf einen riskanten Auftrag ein. Er soll ein Paket aus Südamerika abholen und macht sich dafür gemeinsam mit seiner Ex-Freundin Tess, seinem Sohn Léo und seinem Kollegen Stéphane auf einem Kreuzfahrtschiff auf die Reise. Weil David keine Ahnung hat, was er eigentlich transportiert, überlässt er Stéphane die Fracht. Als dieser das Paket öffnet, springt ihm ein Baby-Marsupilami entgegen. Mit diesem an Bord gerät die Kreuzfahrt bald außer Kontrolle.
Mitmachen und gewinnen
krone.tv lädt Sie und zwei weitere Begleitpersonen am Family Fun Friday nun ein, das spannende Abenteuer am 21. August um 16:00 Uhr in den folgenden Kinos in Österreich zu erleben:
Füllen Sie einfach das untenstehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 18. August, 09:00 Uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.