Erleben Sie das legendäre Marsupilami im Kino

Favid steht kurz vor dem beruflichen Aus. Um seinen Job zu retten, lässt er sich auf einen riskanten Auftrag ein. Er soll ein Paket aus Südamerika abholen und macht sich dafür gemeinsam mit seiner Ex-Freundin Tess, seinem Sohn Léo und seinem Kollegen Stéphane auf einem Kreuzfahrtschiff auf die Reise. Weil David keine Ahnung hat, was er eigentlich transportiert, überlässt er Stéphane die Fracht. Als dieser das Paket öffnet, springt ihm ein Baby-Marsupilami entgegen. Mit diesem an Bord gerät die Kreuzfahrt bald außer Kontrolle.